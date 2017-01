Zentrengerechte Entwicklung gefordert

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Nahversorgung sichern, Wohnraum schaffen: Die Zentrumsentwicklung in Finkenkrug hat nicht nur für die CDU Falkensee weiterhin große Bedeutung, doch haben deren Vertreter dazu nun weitere Anregungen, die sie Bürgermeister Heiko Müller (SPD) in einem Schreiben übermittelt haben.

Dass die Überarbeitung des Bebauungsplans erforderlich ist, weil zum einen der P&R-Parkplatz am Bahnhof Finkenkrug erweitert werden soll und zum anderen auf der Seite der Volksbank ein neuer moderner Penny-Markt entstehen soll, wird vielfach als unstrittig angesehen, schließlich soll der Nahversorgungsstandort gesichert und attraktiver werden. "Allerdings soll sich der Discounter städtebaulich einfügen und zentrengerecht gestaltet werden", betonte etwa die Fraktionsvorsitzende der CDU in Stadtverordnetenversammlung, Daniela Zießnitz. Die CDU-Fraktion setzt sich deshalb etwa für flächenressourcenschonendes Bauen ein.

Bislang weist die Eingangssituation rund um den Bahnhof tatsächlich Schwächen auf, die zu einer mangelnden Aufenthaltsqualität führen." Konkret heißt das: In zentrumsnahen Bereichen des Ortsteils Finkenkrug sollen ihren Angaben zufolge möglichst keine Discounter-Flachbauten zugelassen werden. Für die Fläche östlich der Karl-Marx-Straße, dem voraussichtlichen neuen Penny-Standort, solle zudem zwingend vorgegeben werden, dass etwa die Randbebauung zur Straßenseite, etwa durch gestalterische Möglichkeiten von durchbrochenen Mauern, Arkaden & Co. nutzbar gemacht werden sollte. Vorgaben im vorderen Bereich sollten sein: dreigeschossig zu bauen und in den oberen Etagen Wohnungen vorzusehen. Zudem sollte die Grundstücksfläche nicht vollständig versiegelt werden, sondern eine Begrünung ermöglicht werden. Die innere Grundstücksstrukturierung müsse zudem Belange von Fußgängern berücksichtigen und Schutzbereiche wie Gehwege oder Bänke aufweisen. Die CDU will nun, dass im Stadtentwicklungsausschuss erneut über die Entwicklung in Finkenkrug diskutiert wird. Das Ziel ist es, Vorgaben für den Investor zu schaffen, die in einem städtebaulichen Vertrag festgeschrieben werden sollen.