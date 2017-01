Glattes 6:0 in zwei Heimpartien

artikel-ansicht/dg/0/

Dann war der VCA an der Reihe - Heimspiele sind immer etwas Besonderes für jede Spielerin. Eltern, Verwandte und Bekannte sind da. Erster Kontrahent war Nauen, gegen den man in dieser Saison bereits einmal mit 2:3 verloren hatte, was insbesondere der Nauener Zuspielerin geschuldet war - sie spielte sehr oft "zweite Bälle" in die Löcher der VCA-Abwehr. Dies sollte verhindert werden.

In allen drei Abschnitten waren die Spielerinnen hoch konzentriert und kämpften um jeden Ball. Mit starken Aufschlägen setzte der VCA den Gast unter Druck und zwang ihn zu Fehlern. Die Gäste-Zuspielerin konnte keine Akzente setzen. Durch diese geschlossene Teamleistung war es auch möglich, der 13-jährigen Angelique Kapps die Chance zu geben, zwei Sätze komplett durchzuspielen. Sie rief in allen Belangen ihr Leistungsvermögen ab. Dass ihr noch Fehler passieren, räumte ihr das Team ein und gab ihr das Gefühl, voll dazuzugehören.

In den ersten beiden Sätzen gab es deutliche Resultate (25:14, 25:12). Im letzten Satz der Partie schlichen sich kleine Fehler ein - die Gäste erkämpften sich immerhin ein 21:25.

Das Match gegen Zepernick gestaltete sich komplett anders. Im ersten Satz lag der Gastgeber mit vier Punkten zurück und musste sich seine Punkte hart erkämpfen. Das junge Gäste-Team ließ nichts unversucht, dem VCA sein Spiel aufzuzwingen. Es war bis zum 26:24-Endstand ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem glücklicheren Ende für die Angermünderinnen.

Auch im zweiten Abschnitt konnte sich keine Mannschaft absetzen, was im abermaligen knappen Satzgewinn des Gastgebers mündete (25:22). Im letzten Abschnitt des Tages war eine starke Aufschlagserie der entscheidende Punkt für ein letztlich deutliches 25:12.