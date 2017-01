Bombardier bewirbt sich um Milliardenauftrag

artikel-ansicht/dg/0/

Hennigsdorf (HGA) Das Paket hat es in sich: Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) schreiben derzeit Aufträge im Umfang von 3,1 Milliarden Euro aus. Konkret geht es um 1 000 U-Bahn-Wagen und 117 Straßenbahnen, die zwischen 2021 und 2035 geliefert werden soll. Bis Dienstag lief das Interessenbekundungs-Verfahren. Dabei lotet die BVG aus, welche Unternehmen interessiert sind, ein Angebot vorzulegen. Bombardier hat sein Interesse bekundet, sagte Firmensprecher Andreas Dienemann auf Nachfrage dieser Zeitung. Schließlich sei Bombardier Spezialist für U-Bahnen und Trams. "Und wir haben das größte Werk direkt vor den Toren der Hauptstadt", fügte er hinzu. Was er nicht sagte: Noch immer steht im Raum, dass das Hennigsdorfer Produktionswerk längst geschlossen sein könnte, wenn der Auftrag in die Produktion geht.