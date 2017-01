Ehrenmal und Alter Fritz beleuchtet

artikel-ansicht/dg/0/

Letschin (MOZ) Die Letschiner Heimatstuben haben mit einer neuen Broschüre die Letschiner Denkmale, "Standbild Friedrich II" und Sowjetisches Ehrenmal beleuchtet. Auf 36 schwarzweiß-Seiten im DIN A4-Format lässt das Heimatstuben-Team, das seit vier Jahren unter Leitung von Detlef Mallwitz steht, die Geschichte des 1905 eingeweihten Standbildes des Alten Fritz und des 1948 eingerichteten sowjetischen Ehrenmals Revue passieren. Mallwitz hat dafür auch bislang in dieser Zusammenschau noch nicht gezeigte Fotos interpretiert, Dokumente gesichtet, die in den Heimatstuben, aber auch im Brandenburgischen Landeshauptarchiv lagern. Wie in den Letschiner Chroniken bekommt der Leser einen opulenten Einblick in zeitgenössische Veröffentlichungen. Zudem gibt es Zeitzeugenberichte. Ludwig Siegeroths Kriegserinnerung an den 14. April 1945 ist ebenso nachzulesen wie ein Interview mit Wolfgang Bartsch zur Standbildgeschichte nach 1945.