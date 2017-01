Die KÃ¤mmerei hat ein Personalproblem

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das Jahr 2010 liegt bereits eine gefühlte Ewigkeit zurück. Der Verwaltung aber bereitet es gegenwärtig einiges Kopfzerbrechen. Nach der Umstellung auf die doppische Haushaltsführung hat die Stadt bislang lediglich die Eröffnungsbilanz zum 1. Januar 2010 vorgelegt. Sie wurde Mitte 2015 verabschiedet. Der erste Jahresabschluss aber lässt auf sich warten, was nun zu ernsten Probleme mit der Kommunalaufsicht führen könnte, erklärte Kämmerin Corinna Schubert am Montag im Finanzausschuss. "Das Ministerium hat erklärt, dass es den Haushalt 2017 nicht prüfen wird, wenn zu diesem Zeitpunkt nicht die Jahresrechnung vorliegt." Die Bilanz soll daher nun bis 31. Mai fertiggestellt und zusammen mit den Haushaltsunterlagen 2017 dem Land übergeben werden. Allerdings sei derzeit nicht abzuschätzen, "ob der 31. Mai überhaupt zu halten ist", sagte die Kämmerin.

Angesichts unbesetzter Stellen, Langzeitkranken und Mitarbeitern in Elternzeit stünden kaum personelle Ressourcen zur Verfügung. Sich neben dem Tagesgeschäft intensiver mit der Jahresrechnung zu befassen, "ist im Moment nicht zu leisten". Der Aufwand sei riesig, zumindest für diese erste Jahresrechnung.

Die Finanzabteilung habe sich daher eine Fachdozentin eingekauft, die bei der Fertigstellung helfen soll. "Wir fangen nicht bei null an", betonte Corinna Schubert. Gleichwohl seien noch etliche Aufgaben offen, wie etwa die Prüfung von Grundstücksgeschäften oder Rückstellungen.

Der SPD-Stadtverordnete Tilo Winkler kritisierte, dass die Stadtverwaltung erst jetzt auf den Engpass reagiere, und sprach, was die Personalentwicklung angehe, von einem "Offenbarungseid". Michael Katzke (Liberal-Konservatives Bürgerforum) fragte mit Blick auf die bevorstehende Haushaltsdebatte, welchen Sinn es habe, "wenn ich mir als Ehrenamtler das Wochenende um die Ohren schlage, und am Ende schaut sich das Land den Haushalt nicht mal an, weil die Verwaltung ihre Hausaufgaben nicht gemacht hat".

Der Hinweis sei "angekommen", so OB Martin Wilke.