Neue Fotoausstellung

Lebus (MOZ) Der Heimatverein Lebus knüpft an eine schöne Tradition an: Im Rahmen seines Neujahrsempfangs wird am Freitagabend die erste Ausstellung des Jahres eröffnet: Die Lebuser Hobby-Fotografin Gudrun Kissinger, selbst Mitglied des Heimatvereins, führt in die Fotoausstellung mit dem Titel "Vom Ackerbau bis zum Ziegenkäse" ein. Martin Petzel vom Landesamt für Denkmalpflege wird neue Ausstellungsstücke, die aus Falkenhagen stammen, vorstellen.