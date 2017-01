artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Klaus Mruk, auch Bauer Klaus genannt, verkauft bereits in dem Geschäft am Markt 9/10 in Beeskow Obst und Gemüse. Geregelte Öffnungszeiten gibt es noch nicht. Die offizielle Neueröffnung des Bioladens mit regionalen Produkten kündigt er für den 21. März an. Sein Geschäft in der Bodelschwinghstraße bleibt dennoch bestehen.