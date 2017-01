Bester Vorleser gesucht

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Wer ist der beste Vorleser Frankfurts? Diese Frage soll am Montagnachmittag beim Stadtentscheid des Vorlesewettbewerbs der sechsten Klassen in der Kinderbibliothek, in der Collegienstraße 10, beantwortet werden. Ab 14 Uhr treten dort die besten Vorleser der teilnehmenden Frankfurter Grundschulen gegeneinander an. Mit dabei ist auch, wie bereits in den vergangenen beiden Jahren, die Schulsiegerin der Deutschen Schule in Warschau.