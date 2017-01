Verein wirbt fÃ¼r Wriezener Feuerwehr

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) Die Wriezener Feuerwehr hat wieder an Ansehen gewonnen. Diese Aufmerksamkeit wollen die Mitglieder der neu gegründeten Interessengemeinschaft Feuerwehr Wriezen nutzen, um die Wehr zu unterstützen. Am Montag trafen sie sich zur ersten offiziellen Vereinssitzung.

"Das Bild der Feuerwehr hat sich in den letzten zwei Jahren gewandelt", sagt Hannes Möller. In seiner Stimme ist Stolz zu hören. "Wir wollen die Wehr weiter unterstützen", fügt er hinzu. Der 23-Jährige hat erst seit kurzem die Position des Vereinsvorsitzenden der neu gegründeten Interessengemeinschaft Feuerwehr Wriezen inne. "Wir sind noch ein sehr junger Verein", sagt Hannes Möller bei der ersten offiziellen Sitzung des gemeinnützigen Vereins am Montag.

Am 15. September des vergangenen Jahres setzen sich sieben Feuerwehranhänger zur Gründung der Interessengemeinschaft zusammen. Dieses Gründungsdatum erinnert an eine lange Historie. "Genau an diesem Tag vor 161 Jahren gründete Albert Mahler, der damalige Bürgermeister, die erste Feuerwehr im Land Brandenburg", erklärt der Wriezener. Ein Zusammenschluss, auf den die Oderbruchstadt stolz sein kann, so der Vereinsvorsitzende.

Mit diesem Hintergedanken möchte sich der Verein für die Wriezener Ortswehr weiter einsetzen. "In den vergangenen zwei Jahren hat es in der Feuerwehr einen Generationswechsel gegeben", sagt Hannes Möller. Auch das Ansehen der Wehr sei wieder gestiegen. Das zeigte etwa der Besuch der rund 100 Gäste am vergangenen Sonnabend zum Weihnachtsbaumverbrennen auf dem Schützenplatz - eine Veranstaltung, die von der Interessengemeinschaft sowie den Aktiven der Feuerwehr organisiert und durchgeführt wurde.

"Wir verstehen uns als Bindeglied zwischen der Feuerwehr, der Stadt und den Bürgern", sagt Hannes Möller. Um mehr Mitglieder zu gewinnen, hat der Verein zum Neujahr rund 25 Grußkarten verschickt und sich insbesondere an Unternehmer gewendet, die der Feuerwehr unterstützend zur Seite zu stehen. "Viele Gewerbetreibende der Humpentafel unterstützen die Wehr bereits - allerdings im Jugendbereich", erklärt Hannes Möller. Die Interessengemeinschaft möchte die Unterstützung auf den gesamten Löschzug ausweiten.

Der Verein setzt sich aus Mitgliedern der Feuerwehr und "aus unabhängigen Bürgern" zusammen, erklärt Hannes Möller, "die auch mal Hinweise geben können, was die Aktiven vielleicht nicht sehen". Die Ortswehrführung um Robby Menzel, Andreas Rosch und Nico Dannenberg sowie Stadtbrandmeister Thomas Keil begrüßen den Zusammenschluss. Mit der Unterstützung des Vereins sei es möglich, bei bestimmten Themen auch schneller handeln zu können. "Der Träger des Brandschutzes soll dadurch natürlich nicht von seinen Pflichten entbunden werden", erklärt Möller.

Konkrete Projekte hat sich der Verein in seiner Findungsphase noch nicht gesetzt. Vielmehr stehen nun Ideen im Raum, die weiter besprochen werden müssen. So schwebt den Mitgliedern etwa ein Osterfeuer vor und ein Neujahrsempfang, zu dem Bürger und Feuerwehrmitglieder eingeladen werden sollen.

In dem Vierteljahr, indem der Verein nun Bestand hat, haben sich 35 Mitglieder hinzugesellt. "Über weitere Anhänger würde sich der Verein natürlich freuen", sagt Hannes Möller. Als Beiträge haben aktive Mitglieder in der Interessengemeinschaft 24 Euro und passive Mitglieder mit 50 Euro im Jahr zu entrichten. Wer sich am Vereinsleben beteiligen möchte, kann sich über die Feuerwehr an die Interessengemeinschaft wenden. Etwa beim 14-täglichen Putzen um 19 Uhr im Wriezener Gerätehaus, Feuerwehrgasse 4. Das nächste Treffen ist heute.