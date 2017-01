NeuanschlieÃŸer fordern Gleichbehandlung

artikel-ansicht/dg/0/

Die Bürgerinitiative "Altanschließer Oderbruch-Barnim" hat sich dem Druck angepasst und die Neuanschließer mit in den Titel genommen. Ihrer Einladung am Montagabend ins Film-Theater in Bad Freienwalde waren mehr als 100 Menschen gefolgt, die zumindest versuchen wollen, ihr Geld zurückzubekommen. "Es bleibt nach wie vor unser Ziel, dass der TAVOB sich ausschließlich über Gebühren finanziert", bestätigte Detlef Malchow, Sprecher der Bürgerinitiative. Als Experten für Verwaltungsrecht hatte er Stefan Korf, Rechtsanwalt der Schweriner Kanzlei "adjuris" eingeladen, der auch die Altanschließer gegenüber dem TAVOB vertrat.

Die Stimmung in den ehemaligen Kurlichtspielen war längst nicht mehr so gereizt wie bei den Altanschließern. Schließlich haben die Neuanschließer längst ihre Beiträge bezahlt und stehen nicht unter dem gleichen Druck. Einige Altanschließer befürchteten, ihre Grundstücke verkaufen zu müssen, weil sie den Beitrag nicht entrichten konnten.

Malchow forderte alle Neuanschließer, aber auch die Altanschließer auf, gegen die Gebührenentscheide für das Jahr 2016 innerhalb eines Monats nach Eingang des Schreibens Widerspruch einzulegen. "Das bringt einfach mehr Bewegung in die Sache", erklärte Malchow. Nur so könnten die Bürger deutlich machen, dass sie eine ausschließlich durch Gebühren finanzierte Kalkulation wünschen. Bisher finanziert sich der Verband über eine Mischung aus Beiträgen und Gebühren. Der TAVOB hält diese Variante für sozialer, weil Anschlussbeiträge nur Grundstückseigentümern berechnet werden. Bei einer Finanzierung über Gebühren zahlen auch die Mieter mehr. Malchow schätzt die Beiträge der Neuanschließer auf sieben Millionen Euro. So viel müsste der Verband aufbringen, um sie auszuzahlen.

"Muss ich die Gebühren bezahlen, wenn ich Widerspruch einlege?", fragte eine Frau im Publikum. "Sie bezahlen auf jeden Fall weiter, auch wenn sie in Widerspruch gehen", stellte Korf klar. "Wenn wir mit unserer Klage erfolgreich sind, dann bekommen Sie Ihr Geld zurück." Es sei alles andere als ratsam, Gebühren nicht zu bezahlen.

Zwei Forderungen werde die Bürgerinitiative in den Stadtverordnetenversammlungen von Bad Freienwalde und Wriezen stellen, kündigte der Sprecher an. Ziel sei es Beschlüsse herbeizuführen, dass in der Verbandsversammlung des TAVOB eine Einwohnerfragestunde eingeräumt werde. Dies sei bisher nicht der Fall, Bürger werden als Störenfriede wahrgenommen. Darüber hinaus solle der Verband eine Kalkulation vorlegen, die zeigt, wie hoch die Gebühren steigen, wenn keine Beiträge mehr gezahlt werden. "Diese Auskunft verweigert der TAVOB bisher", sagte Malchow.

Das Rechtsanwaltsbüro übernehme die Widersprüche gegen die Gebührenabrechnung für 2016. Dafür benötige sie, so Malchow, drei Dokumente: Eine Kopie des Bescheides, ein Widerspruchsformular und eine Vollmacht.

Auskunft bei Detlef Malchow unter Tel. 03344 41760