Zwei Bauhof-Schafe getÃ¶tet

artikel-ansicht/dg/0/

Woltersdorf (MOZ) Rückschlag für den Woltersdorfer Bauhof: Zwei der zwölf Soay-Schafe, die dem Betrieb bei der Pflege unwegsamer Flächen helfen, sind am Montag auf einem Grundstück am Bauersee getötet worden. Bisher deutet alles auf freilaufende Hunde hin, die über den zugefrorenen See kamen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1545339/

Christian Gorny bückt sich über ein auf der Seite liegendes Lamm im Schnee und zeigt auf eine Wunde an dessen Bauch. "Hier wurde es gebissen", sagt er. Das Tier ist tot, ebenso wie ein zweites Lamm, das nur wenige Meter davon entfernt liegt.

Der Schäfer ist am Dienstagvormittag auf die Wiese am Bauersee gekommen, um die leblosen Tiere zu untersuchen. Sie gehörten zu den Schafen, die er seit 2015 dem Woltersdorfer Bauhof zur Pflege unwegsamer Flächen rund ums Regenrückhaltebecken zur Verfügung stellt. Von insgesamt zwölf sind jetzt noch zehn Schafe übrig. Das dritte Lamm, das auf dieser Wiese eingesetzt war, überlebte.

Die toten Tiere entdeckt hatte am frühen Montagabend der Eigentümer des Grundstückes, erzählt Mandy Suhrbier, Chefin der Gemeindewohnungsbaugesellschaft Woltersdorf (GWG), zu der der Bauhof gehört. "Das dritte Lamm hatte sich in einen Unterstand retten können. Es wurde von Tierärztin Kristin Pfitzner in Erkner versorgt", sagt sie. Bauhofleiter Maximilian Jahn, der über den Vorfall informiert worden war, hatte es dorthin gebracht und anschließend zu sich nach Hause genommen. "Am Dienstag wurde es erneut von der Tierärztin untersucht. Sie hat es zur weiteren Beobachtung aufgenommen. Es geht ihm ganz gut", sagt Mandy Suhrbier.

Für Christian Gorny ist klar, dass die Auen, so werden weibliche Schafe genannt, von zwei Hunden getötet wurden - einem größeren und einem kleineren. "Auf dem zugefrorenen See, über den sie gekommen sein müssen, habe ich entsprechende Spuren gefunden." Er habe über seinen Verdacht mit einem ehemaligen Wolfsbeauftragten gesprochen. "Er hat mir bestätigt, dass es Wilderei von Hunden war. Wölfe hätten die Tiere in die Kehle oder Nacken gebissen. Da sind aber keine Wunden zu sehen. Außerdem hätten sie etwas von ihrer Beute gefressen." Auch die Tierärztin habe auf Hunde getippt. Zu diesem Verdacht passt, dass in den vergangenen Tagen ein großer und kleiner Hund in Woltersdorf gesehen wurden, die durch den Ort streunten.

Das Gelände am See, auf dem die Tiere totgebissen wurden, ist das Nachbargrundstück zum Areal mit Regenrückhaltebecken, auf dem die Tiere sonst stehen. Da es umgebaut wird, wurde es als Zwischenstation genutzt. "Der Charme beider Grundstücke ist, dass die Tiere einen offenen Zugang zum Wasser haben. Wo gibt es das schon?", fragt Christian Gorny. "Sollten wir hier wieder Schafe halten, würden wir aber einen Zaun ziehen", sagt Mandy Suhrbier. Um solche Angriffe zu vermeiden, appellieren beide an Hundebesitzer im Ort, ihre Tiere anzuleinen und zu beaufsichtigen.

Am Einsatz der Schafe hält der Bauhof fest. "Es ist ökologisch sinnvoll und attraktiv für Woltersdorf", sagt Mandy Suhrbier. Und es hat einen schönen Nebeneffekt: "Dort, wo die Schafe stehen, gibt es keine Wildschweine mehr", sagt Christian Gorny.

Hinweise zu den Vorfällen nimmt Mandy Suhrbier, Tel. 03362 58050, entgegen