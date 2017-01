Die eigenen FÃ¤higkeiten testen

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Durch Eis und Schnee beeinträchtigte Fahrbahnen gepaart mit schlechter Sicht durch Nebel oder Schneefall sind oft Auslöser für Unfälle, die häufig mit Personenschäden enden. In den meisten Fällen seien Pkw- und Lkw-Fahrer die Verursacher, weil sie die Witterungs- und Fahrbahnverhältnisse unterschätzen, weiß Walter Papritz, Vorsitzender der Kreisverkehrswacht Barnim. Gleichzeitig würden die eigenen Fähigkeiten und die der Fahrzeuge überschätzt. Die Verkehrswacht Barnim bietet daher in Bernau an der Marie-Curie-Straße 15 Fahrsicherheitstrainings (SHT) sowie Unfallverhütungstrainings (UVT 4,5 Std) für PKW- und Motorradfahrer an. Das erste Training in diesem Jahr hat bereits stattgefunden. Mehrere Fahrzeugführer absolvierten nach einer theoretischen Einführung, Fahrübungen auf winterlichen Straßen.