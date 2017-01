Unterrichtsbeispiele, Kunst und Spiele

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Einen Tag der offenen Tür gibt es am Sonntag bei der Bundtstift gGmbH auf dem Alten Gutshof, Prötzeler Chaussee. Von 11 bis 14 Uhr stellen sich Waldkindergarten, Grundschule und Gymnasium vor. Zum Programm gehören Gespräche, Präsentationen und Inforunden zu allen drei Teilen des Komplexes, Unterrichtsbeispiele der Grundschule, Schülerführungen sowie Bandproben und Theater im KU-Stall. Dort und in der Tonne werden Ausstellungen eröffnet. Für kleinere Kinder werden Betreuung und Spiele angeboten, die kulinarische Betreuung erfolgt in der Biokantine Pferdestall.