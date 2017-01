GruÃŸ und Kuss zum neuen Jahr

artikel-ansicht/dg/0/

Kuss und Umarmung hatten es in sich: Nach dem Friedlands Bürgermeister Thomas Hähle Agnieszka Mazurczak kräftig geherzt hatte, hatten beide mit Tränen der Rührung zu kämpfen. Kein Wunder, schließlich sind sie seit langer Zeit in der Städtepartnerschaft Friedland-Sulecin engagiert, die Polin sogar schon 15 Jahre lang. "Uns verbindet echte Freundschaft, und das wird auch so bleiben", sagte Hähle, als er Agnieszka Mazurczak die Ehrenurkunde der Stadt Friedland überreichte. Die Polin mit guten Deutschkenntnissen wechselt ab Februar von der Suleciner Gemeindeverwaltung in das Landratsamt. Sulecins Bürgermeister Dariusz Ejchart sagte mit Blick auf die schwieriger gewordenenen deutsch-polnischen Kontakte auf Regierungsebene, man wolle auf lokaler Ebene weiterhin freundschaftlich verbunden bleiben: "Wir suchen nicht danach, was uns teilt, sondern was uns verbindet." Neben freundlichen Worten wurden auch handfeste gemeinsame Projekte benannt. So sei geplant, im Rahmen der grenzüberschreitenden Interreg-Förderschiene in Friedland die Burgmauer zu sanieren. Auf Suleciner Seite ist die Sanierung einer Konzerthalle, einer Musikmuschel und eines Festplatzes geplant. Friedland und Sulecin arbeiten ferner gemeinsam an der Ausarbeitung eines zweisprachigen Tagesausflugs-Planers.

In seiner Ansprache hob Hähle die Sportvereine Rot-Weiß Friedland und den FC Groß Muckrow hervor. Die Vereine seien wie Aushängeschilder der Stadt. Besonders Rot-Weiß mit seinem überregionalen Handball-Nachwuchs-Engagement trage viel dazu bei, die Stadt im ganzen Kreis bekannt zu machen. "Ihr habt mit euren Arbeitsgemeinschaften an den Schulen eine richtige Handball-Euphorie in Bewegung gesetzt." Auch auf die Billard-Kegler, die auf Bundesebene unterwegs sind, könne man stolz sein.

Hähle erläuterte ein paar Fakten aus der laufenden Verwaltung des vorigen Jahres und gab einen Ausblick auf das aktuelle Jahr. Ohne das Ergebnis des Jahresabschlusses vorwegzunehmen, sagte das Stadtoberhaupt: "Die Finanzen sehen gar nicht so schlecht aus". Er könne sich sogar vorstellen, dass der Haushalt 2016 positiv abschneide. "Wir haben grünes Licht für ein neues Feuerwehrauto für Groß Muckrow", kündigte Hähle an.

Der Burgförderverein möchte in diesem Jahr die Veranstaltungsreihe "Streleburgenverbund" wiederbeleben. Als sichtbares Merkmal dieser erneuerten Zusammenarbeit hätten sich die drei Burgfördervereine darauf verständigt, Bodenplatten an den Standorten Beeskow, Storkow und Friedland einzulassen, auf denen bestimmte Angaben zu den jeweils anderen beiden Burgen eingraviert sind: Die Platten sollen die Entfernung, Himmelsrichtung und andere Informationen enthalten.

Für Kummerow und Kuhnshof, die letzten "weißen Flecken" auf der Versorgungskarte "Schnelles Internet" gibt es Hoffnung. So liegt eine Fördermittelzusage zum Netzausbau vor. Die Ausschreibung der Bauleistung soll laut Hähle noch in diesem Jahr rausgehen.