Poppige Klangcollagen und Songs

Bernau (MOZ) Für Sonnabend, 19 Uhr, lädt der Förderkreis Bildende Kunst zu einem "Konzert im Dunkeln" in die Galerie Bernau ein. Filmmusikerin Claudia Fierke, Filmmusikerin und Teil der Konzeptband "Die Planung", geht mit der Saxophonistin Alexandra Reinshagen und dem Soundtüfftler und Resident-DJ Steffen Nitzel auf eine musikalisch-poppige Reise mit Klangcollagen und Songs.

"Konzerte im Dunkeln" ist eine musikalische Reihe mit sehenden und nicht sehenden Musikern aus Berlin, die in diesem Frühjahr mit ihrer Musik durch die Republik touren und bereits zum zweiten Mal in der Galerie Bernau halt machen. Das erste Konzert im Oktober 2013 anlässlich der Ausstellung "Die Schönheit der Blinden" war die Premiere dieses Konzert-Konzeptes.

Der Eintritt kostet fünf Euro, ermäßigt 3,50 Euro. Um Kartenreservierung in der Galerie Bernau, Bürgermeisterstraße 4, unter Tel. 03338 8068, Fax: 03338 754865 oder per E-Mail an galerie@best-bernau.de wird gebeten.