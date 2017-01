Aldi strebt zur BahnhofstraÃŸe

artikel-ansicht/dg/0/

Zehdenick (GZ) Schöner, größer, moderner: Für ein zeitgemäßeres Ambiente will der Essener Lebensmittel-Discounter Aldi sich auf dem früheren Gelände der Metall-Genossenschaft Zehdenick an der Bahnhofstraße verwirklichen. Mitte 2018 könnte es soweit sein.

artikel-ansicht/dg/0/1/1545344/

Schon seit drei Jahren bemüht sich das Unternehmen um einen Neubau in Zehdenick. Im Sommer vergangenen Jahres fiel mit dem Erwerb des Geländes an der Bahnhofstraße eine Vorentscheidung für die Investition. Ausgangspunkt der Neubaupläne ist das neue Konzept des Discounters. Das beinhaltet niedrigere Regale, breitere Gänge, neue Farben, mehr Glas und eine zeitgemäße Bewirtschaftung der Immobilie. Insgesamt will der Discounter ein schöneres Einkaufserlebnis für seine Kunden schaffen und dafür den bisherigen Standort an der Falkenthaler Chaussee aufgeben. Die Discounter Penny und Norma haben Interesse angemeldet, Filialen in Zehdenick zu eröffnen. Das haben beide Unternehmen auf Anfrage dieser Zeitung bestätigt. Penny gibt es in der nähere Umgebung bislang nur in Gransee, Norma unterhält in Templin eine Filiale.

Für den Aldi-Neubau in der Bahnhofstraße 16 sollen kommende Woche Donnerstag im Stadtentwicklungsausschuss (19 Uhr, Rathaus) die ersten Weichen für das Neubauvorhaben gestellt werden. Der Fachausschuss berät über die Aufstellung eines Bebauungsplanes zur Errichtung eines Verbrauchermarktes mit rund 1 200 Quadratmeter Verkaufsfläche. Insgesamt aber sollen 1,1 Hektar beplant werden, für die Zufahrt und die Parkplätze. Auch eine Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Zehdenick macht sich erforderlich. Denn bei den geplanten Markt handelt es sich laut der Begründung der Beschlussvorlage um einen "großflächigen Einzelhandelsbetrieb". Für den Bereich nördlich der Bahnhofstraße ist bislang eine gemischte Baufläche im FNP dargestellt. Planungsziel ist die Schaffung der Voraussetzungen für die Ansiedlung von Aldi durch die Festsetzung eines sonstigen Sondergebietes mit der Zweckbestimmung "großflächiger Einzelhandel".

Durch die Aufstellung eines Bebauungsplanes ergibt sich die Möglichkeit einer breiten Öffentlichkeitsbeteiligung, weil die Pläne ausgelegt werden, bevor sie das weitere Genehmigungsverfahren durchlaufen.

Der geplante Aldi-Neubau ist nicht das einzige Vorhaben im Bereich Einzelhandel, mit dem sich die Stadtverwaltung Zehdenick schon seit längerer Zeit beschäftigt. Im Oktober vergangenen Jahres verkündete die Verwaltung, dass auf dem Gelände des Einkaufszentrums Grünstraße der seit fast einem leerstehende Kaiser's-Markt einem Neubau weichen soll. In der Nachbarschaft will sich zudem die Drogeriekette "Rossmann" niederlassen. Im Februar vergangenen Jahres verkündete Bürgermeister Arno Dahlenburg (SPD) stolz: "Rossmann kommt!". Getan hat sich bislang allerdings nichts. Und gegenwärtig deutet wenig darauf hin, dass das Unternehmen auf absehbare Zeit eine Filiale in der Havelstadt eröffnen wird. Darüber hinaus stehen eine Reihe von kleineren Ladenflächen an der Grünstraße schon seit Jahren leer, wo einst ein Küchenstudio und eine Parfümerie gab.