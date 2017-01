Alternativer Empfang zum neuen Jahr

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1545345/

"Die Menschen interessiert, wie es mit Neuhardenberg und seinen Ortsteilen mit der Verwaltungsstrukturreform weiter gehen wird", sagte Mario Eska. Es gebe immer wieder Fragen, etwa wo das Bürgerbüro, sollte es zum favorisierten Modell der "Amtsgemeinde" kommen, eingerichtet werden soll. Auch der Radweg, der zwischen Altfriedland und Neuhardenberg gebaut werden soll, sowie die Nutzung der Turnhalle für Veranstaltungen seien wiederkehrende Themen. Seit etwa 15 Jahren veranstalten die Fraktionsmitglieder den alternativen Neujahrsempfang. Er sei immer ein guter Anlass, um mit den Einwohnern ganz ungezwungen ins Gespräch zu kommen. Wie dieses Mal mit Karl-Heinz Hanke und Heidrun Mathäus aus Neufriedland.

"Die kleinen Ortsteile gehören nur auf dem Papier zu Neuhardenberg und werden sehr stiefmütterlich behandelt", sagte Heidrun Mathäus. Probleme werden ausgesessen und nicht zeitnah erledigt, wirft sie vor. "Als wir Probleme mit den Straßenlampen in Neufriedland hatten, dauerte es ewig, bis tatsächlich etwas an den flackernden Lichtern getan wurde - Anfragen von Bürgern werden nicht ernst genug genommen", schimpft sie. Neben kritischen Anmerkungen gab es aber auch Lob für die Willkommensarbeit in Neuhardenberg.

Denn Thomas Kühler stellte ein Projekt vor, das derzeit mit dem Jobcenter als ABM-Maßnahme realisiert wird. "Die Willkommenskultur und der Verein Neuhardenberg 2000 sind auch daran beteiligt. Acht junge Menschen, die aus ihren Heimatländern wie Eritrea, Syrien und auch Ägypten geflohen sind, werden eine Dokumentation zum Leben in ihren Heimatländern anfertigen. Dann beschreiben sie, wie die Integration in Neuhardenberg funktioniert", erklärte Köhler. Mit den Ergebnissen des Projekts wollen sie auch in Schulen gehen und informieren. "Der Schwerpunkt liegt auch bei jenen, die inzwischen in eine Wohnung gezogen sind, immer noch auf den Sprachkursen. Deshalb bieten wir zusätzlich zwei Mal pro Tag in der Willkommenswohnung Kurse an", sagte Köhler.