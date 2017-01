Polizei stoppt Falschfahrerin

artikel-ansicht/dg/0/

Schm√∂lln (MOZ) Eine Falschfahrerin war in der Nacht zum Dienstag auf der A11 in Höhe Anschlussstelle Schmölln in Richtung Berlin unterwegs. Unfälle konnte die Polizei verhindern, weil die 19-jährige Fahrerin in einem Baustellenbereich von Schwerlasttransporten gestoppt werden konnte, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Lkw waren in Begleitung der Polizei unterwegs. Die Beamten lotsten die Falschfahrerin bei Schmölln von der Autobahn. Sie muss sich nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten.