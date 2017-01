Hoffnung in Ton modelliert

artikel-ansicht/dg/0/

Angerm├╝nde (MOZ) Kaum ist das Weihnachtsgeschäft vorüber, steht schon Ostern auf dem Plan der Jugendtöpferei in der Angermünder Gartenstraße. Hier sitzen fünf Frauen konzentriert am großen Tisch und modellieren aus Ton Hasen, Hennen, Eier, lustige Osterhäuschen... Oft haben sie Besuch von Kindern aus Kitas und Schulen der Region, mit denen sie kreativ arbeiten.

Es sind Frauen und Männer, die schon lange arbeitslos sind und in einer MAE-Maßnahme der Kommunalen Entwicklungsgesellschaft Uckermark eine Aufgabe gefunden haben, in der sie sich wieder gebraucht fühlen, die sie fordert und fördert, soziale Kontakte schafft, Kreativiät und Selbstvertrauen weckt und vor allem Spaß macht.

Ein Jahr lang läuft die Maßnahme "Keramik mit Kindern" in der Jugendtöpferei. Am 31. März endet sie. Doch die Frauen hoffen, dass sie verlängert wird und sie weitermachen können. Für sie ist es eine Brücke zurück in die Arbeitswelt.

Die Auftrags- und Terminbücher sind voll. "Gerade vor Weihnachten waren fast jeden Tag Kindergruppen im Haus. Das wird sehr gut angenommen, auch von den Schwedter Schulen", freut sich Geschäftsführerin Margrit Jordan. Und schon denken viele an Ostern und nutzen die Möglichkeiten und die Ausstattung der Töpferei, um mit Kindern unter Anleitung aus Naturton Figuren oder kleine Geschenke zu gestalten, die im Brennofen gehärtet und glasiert werden. Darüber hinaus schauen auch viele Angermünder auf der Suche nach handgemachter Keramik und Angermünder Andenken in der Töpferei vorbei oder geben kleine Arbeiten in Auftrag, vom Sparschwein über Windlichter bis zum nachgebildeten Angermünder Rathaus, alles Unikate. Die Töpferei in der Gartenstraße ist montags bis donnerstags von 9 Uhr bis 14.30 Uhr besetzt.

Die Angermünder Jugendtöpferei ist nur ein Projekt zur Arbeitsförderung der Kommunalen Entwicklungsgesellschaft Uckermark. In der Maßnahme Kreatives Gestalten sind ebenfalls langzeitarbeitslose Frauen beschäftigt, die in Kindergärten gehen, um mit Kindern zu basteln. In einem weiteren ehrgeizigen Projekt wurde ebenfalls mit Kindern der Puschkinschule ein historisches Stadtmodell von Angermünde um 1900 originalgetreu nachgebaut. Das ist inzwischen fertig und wird demnächst der Puschkinschule übergeben.