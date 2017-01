TÃ¤ter und Opfer zur selben Zeit

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Ein Mädchen träumt einen schlimmen Traum. Es ist 15 Jahre alt. Als es aufwacht, weiß es, dass es in Sicherheit ist. Für das Mädchen wird gesorgt, es hat genügend zu essen, hat gute Kleidung und kann zur Schule gehen. Das war nicht immer so. Vor zwei Jahren noch hat es mit einer Waffe auf Menschen geschossen. Soldaten hatten es dazu gezwungen.

Zwar ist diese Geschichte nur erdacht, der Realität entspricht sie dennoch. Sie ist Teil des zweitägigen Projektes am Gymnasium Finow. Mitglieder der Arbeitsgruppe "Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage"- gleichzeitig das Leitbild der Schule - berichten Schülern vom Leben der Kindersoldaten aus Uganda und anderen Ländern, halten Vorträge, reden darüber. Die Schüler wollen verstehen, was es bedeutet, ein solch unfreiwilliges Leben führen zu müssen, in den Krieg zu ziehen, Menschen zu töten, Täter und Opfer gleichermaßen zu sein. Auf den Bericht der Fotojournalistin Ursula Meißner haben die Schüler verzichten müssen. Sie hat aus gesundheitlichen Gründen nicht vor Ort sein können, um aus ihrer langjährigen Erfahrung aus Krisen- und Kriegsgebieten zu erzählen. Die AG hat stattdessen verschiedene Rollen entworfen, von denen jeder Schüler eine erarbeiten sollte. Etwa die eines minderjährigen Soldaten oder die eines Kindes, das in Sicherheit aufwachsen darf. Gemeinsam sammeln sie an der Tafel in Schlagworten, was das etwa für das zwangsweise rekrutierte Kind bedeutet. "Flucht, Vertreibung, Zwang", schreibt der 16-jährige Jasper Schönfeld an die Tafel. Und weiter: "Trauma, Gefangenschaft, Drogen". Dem gegenüber stehen Werte, die die Schüler eher kennen: "Privilegiert, Bildung, Sicherheit".

Charlize Ucke hat sich der Kurzbiographie des 15-jährigen Mädchens angenommen. Sie selbst ist 13 Jahre. Die Achtklässlerin sagt: "Was das Mädchen durchgemacht hat, kann man keinem Kind zumuten." Sie wolle nicht wegsehen. "Ich bin aber auch wütend, wenn ich darüber nachdenke", sagt sie.

Währenddessen vorn an der Tafel: "Würden alle Kinder versuchen aus ihrer Situation zu fliehen?", fragt Jasper. Nicht unbedingt, einigt sich die Gruppe. Vielen Kindern werden Drogen verabreicht. Die Armee ist der einzige Ort, an dem sie Nahrung und Wasser erhalten. "Sie sind abhängig gemacht worden", sagt eine Schülerin. Und die Liste der Länder, in denen Kinder an der Front kämpfen, ist lang. Die Organisation "Reset" geht von aktuell 250 000 bis 300 000 Kindern weltweit aus.

Dass es Parallelen zum Bundeswehrdienst in Deutschland gibt, versucht Josephine Pöge, AG-Leiterin, einer zweiten Gruppe ein Stockwerk höher zu vermitteln. "Bis 18 Jahre gilt man in Deutschland laut Gesetz als Kind", sagt sie. Die Bundeswehr bilde aber bereits Minderjährige an der Waffe aus, erklärt die 18-Jährige. Anhand von Werbe-Plakaten und auf Youtube zeigt sie den Schülern die Rekrutierungsstrategie auf. Diese werde für die Bundeswehr immer wichtiger, nachdem der verpflichtende Wehrdienst seit 2011 nicht mehr existiert. "Bleibt kritisch", fordert sie deshalb.