Arbeiten in familiÃ¤rer AtmosphÃ¤re

Erika Kießling ist hauptsächlich in der Klause tätig, steht aber auch hinter den Kochtöpfen, um Mittagessen sowie Speisen für den Abend vorzubereiten. Ursprünglich wollte sie Schneiderin werden, sagt sie. Davon wurde ihr zu DDR-Zeiten aber abgeraten und sie entschied sich zu einer Kochausbildung. Seit mittlerweile 21 Jahren ist sie als Köchin tätig. "Ich habe in der Großküche gelernt", sagt die 54-Jährige. Während der Ausbildung war sie in diversen Restaurants beschäftigt. Danach arbeitete sie in der Gaststätte "Zum Splitter" und in den Uckermark-Passagen, bevor sie zu Schäpe kam. "Da war ich zuerst Verkäuferin, dann am Buffet und nun bin ich eben hin und wieder auch Köchin", sagt Erika Kießling.

Die Arbeit sei im Gegensatz zu früher anspruchsvoller. "Man hat sich weiter entwickelt, alles ist etwas spezieller geworden", erklärt sie. Heute werde auf Veganer und Vegetarier, sowie Menschen mit Laktoseintoleranz geachtet, oftmals wird gewünscht, auf Schweinefleisch zu verzichten. "Wir richten uns nach den Gästen, die sollen ja zufrieden sein", sagt die Köchin.

Auch in der Theaterkantine gibt es eine Auswahl. Meist zwei festgelegte Essen, eines davon fleischlos, einmal pro Woche Fisch, einmal pro Woche Eintopf. Wem das nicht genügt, der kann sich einen Salat zubereiten lassen oder ein belegtes Brötchen bestellen, Extrawünsche werden gerne entgegen genommen. "Das ist hier sehr familiär", sagt Erika Kießling, "man kennt sich."

Täglich wird für etwa 30 Essen kalkuliert, meist bodenständige Hausmannskost, wie etwa Bratwurst mit Kartoffeln und Mischgemüse. "Ich denke, wir haben ein reichhaltiges Angebot", sagt die Köchin zufrieden.