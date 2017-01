Vandalismus rÃ¼ckt Spielplatz ins Blickfeld

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Nach jüngsten Vandalismusschäden auf dem Aktivspielplatz am Otto-Grotewohl-Ring sind Diskussionen aufgekommen, ob das Areal derzeit zu wenig genutzt wird und zu lange unbeobachtet ist. Denn das offizielle "Winterangebot" des Jugendsozialverbundes (JSV), der den Platz betreut, findet in den Wintermonaten in den Räumen des Vereins am Mühlenweg und in der Sporthalle der Schule am Wäldchen statt.