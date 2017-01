artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1545357/

Thematisch befasst sich die Künstlerin mit den Veränderungen des natürlichen Umfelds, mit verschiedenen Einflüssen und ihren Auswirkungen auf die Natur. Während ihres Aufenthalts in Frankfurt möchte sie sich mit Papierarbeiten befassen, welche die von der Oder geprägte Landschaft und ihre Bedeutung für die Region veranschaulichen.

"Wandel und Erinnerung" lautet der Titel der Ausstellung. Zunächst werden Arbeiten in Acryl und auf Papier in Kombination mit anderen Techniken zu sehen sein. Am Schluss des Arbeitsaufenthaltes stehen vor allem die in Frankfurt entstandenen Arbeiten im Mittelpunkt. Dabei geht es um Wahrnehmung und Aufmerksamkeit, um Besinnung auf die Wurzeln und eine bewusste Positionierung im Jetzt. Blicke in die Natur sollen dies verdeutlichen. Besucher werden ermuntert, eigene Erinnerungen zu assoziieren. Die Präsentation endet am 16. Februar, um 19.30 Uhr, mit einer Finissage in den Galerieräumen.