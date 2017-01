Gemeinde wÃ¤hlt Rechtssicherheit statt Risiko

artikel-ansicht/dg/0/

Bereits im Januar 2016 war entschieden worden, den B-Plan für das rund 6,7 Hektar große Gebiet aufzustellen. Einen Antrag hatte der Grundstückseigentümer, die GbR Alte Schulstraße, eingereicht. Sie will auf dem Gelände der früheren Schweinemastanlage zahlreiche Ein- und Zweifamilienhäuser sowie kleinteilige Mehrfamilienhäuser errichten. Der Bebauungsplan werde als B-Plan der Innenentwicklung aufgestellt, hieß es damals in der Vorlage. Das Gebiet ist im Flächennutzungsplan für eine Wohnbebauung vorgesehen. Es wird im Norden und Westen durch den bebauten Siedlungsbereich Lindenberg-Dorf, im Osten durch die Ahrensfelder Straße und das Gelände der Kindertagesstätte und im Süden durch Gewerbeansiedlungen und landwirtschaftlich genutzte Flächen begrenzt.Vorgesehen war zunächst ein sogenanntes beschleunigtes Verfahren gemäß Paragraph 13a Baugesetzbuch ohne Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung.

In einem Schreiben vom 24. November 2016 an die Gemeindeverwaltung Ahrensfelde hatte Wilhelm Benfer, Amtsleiter in der Kreisverwaltung Barnim, auf ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichtes vom November 2015 hingewiesen. Dieses hatte den Anwendungsbereich des besagten Paragraphen eingeschränkt. Danach soll das beschleunigte Verfahren nur noch für solche Außenbereichsflächen angewendet werden, die zu allen Himmelsrichtungen vom Innenbereich umschlossen sind.

"Der Landkreis Barnim prüft deshalb verstärkt im Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange bei allen Bebauungsplänen der Innenentwicklung, ob der Anwendungsbereich des Paragraphen 13a Baugesetzbuch eröffnet ist", so Benfer in dem Schreiben. In Zweifelsfällen werde man daher im Interesse einer für die Gemeinde rechtssicheren Bauleitplanung stets auf die Wahl des regulären Aufstellungsverfahrens nach Paragraphen 2 ff. Baugesetzbuch verweisen. Dadurch solle die Schwelle für eine gegebenenfalls erfolgende gerichtliche Aufhebung der Pläne durch das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg erhöht werden, heißt es aus dem Paul-Wunderlich-Haus in Eberswalde.

Der Gemeindevertreter Wolfgang Unger, ein Kritiker des bisher geplanten Verfahrens, begrüßte den Wechsel. Er forderte zugleich, auf Ausgleichsmaßnahmen zu dringen. Dies könnte über die Untere Naturschutz erfolgen, eine Umsetzung wäre aber auch in der eigenen Gemeinde wünschenswert, so der Mehrower.

Winfried Wolf beantragte in der Sitzung, vor der Auslegung des Bebauungsplans eine öffentliche Versammlung zum Vorhaben durchzuführen. Dies wurde jedoch abgelehnt. Bürgermeister Wilfried Gehrke begründete dies damit, dass das Verfahren bereits weit fortgeschritten ist. Er kündigte jedoch bei künftigen Verfahren eine stärkere Öffentlichkeitsarbeit an.

Der 2. Offenlagebeschluss für den Bebauungsplan "Lindenberg Süd" passierte ebenfalls einstimmig die Gemeindevertretung. Zuvor hatten auch der Ortsbeirat Lindenberg und der Bauausschuss beiden Vorlagen zugestimmt.

Das Verfahren wird nun in der Standardversion mit Durchführung einer Umweltprüfung weitergeführt.