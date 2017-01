Countdown zur Barni-Wahl lÃ¤uft

artikel-ansicht/dg/0/

14 - das sind deutlich weniger als die 21 aus dem vergangenen Jahr. Ronny Materne, der das Treuetaler-System organisiert, hat dafür eine Erklärung: "Zwei, drei Geschäfte sind ausgestiegen, die mehrmals im Jahr einen Barni herausgebracht haben", sagt er. "Das macht sich schon bemerkbar." Partner wie die Bäckerei Wiese sind nicht mehr dabei. Für Januar jedoch gibt es auch einen Neuzugang zu vermelden: Die Capito!-Nachhilfe gehört ab sofort zum Kreis der Geschäfte, die die Treue ihrer Kunden mit einem Barni belohnen.

Das heißt selbstverständlich auch: Die Taler des Unternehmens gehören aktuell noch nicht zum Kreis der Kandidaten für die Barni-des-Jahres-Wahl. Die konnte in den vergangenen drei Jahren stets die Buchhandlung Mahler für sich entscheiden. Doch auch darüber hinaus lassen sich Konstanten feststellen: "Bisher hatten wir sechs Gewinner", erklärt Ronny Materne. Bis auf das Motiv von 2011 - die Alte Zugbrücke über den Finowkanal - seien die Sieger immer Weihnachtstaler gewesen. Ob sich das in diesem Jahr ändert? Das entscheidet sich ab Sonnabend, wenn die Teilnahmescheine in den Umlauf gehen.

Sie liegen dann bei den Partnergeschäften aus, an zentralen Orten der Stadt wie der Bibliothek, dem Paul-Wunderlich-Haus und dem Baff, sowie in der Neuen Apotheke, Ludwig-Sandberg-Straße 4, und in der Stern-Apotheke, Eberswalder Straße 68. In den Apotheken lassen sich auch die Losboxen finden, in die die Stimmzettel bis zum 18. Februar eingeworfen werden können. Die Teilnahme auf dem Postweg ist hingegen nicht mehr möglich. "Der Rücklauf war zu gering", so Materne.

Nach wie vor gibt es jedoch etwas zu gewinnen: neben Gutscheinen für Partnergeschäfte diesmal eine "Fahrt ins Blaue". "Die heißt deswegen so, weil nur der Busfahrer weiß, wo die Reise hingeht", sagt Ronny Materne.

Alle Infos unter www.barni.info