Dritte VolontÃ¤r-Tour in den Banhine Nationalpark

Angermünde/Schwedt (MOZ) Die dritte Volontär-Tour in den Banhine-Nationalpark in Mosambik startet voraussichtlich am 24. März und wird bis zum 9. April dauern. Es werden noch Freiwillige gesucht. Darüber informierte jetzt Tour-Leiterin Herta Bentlage aus Welsow. Sie erklärt: "Mit der neuen Tour wollen wir Kontakte auffrischen, weitere Unterstützung im mosambikanischen Partnerpark des Nationalparks Unteres Odertal leisten und neuen Teilnehmern die Möglichkeit geben, eindrucksvolle Erfahrungen zu sammeln. Je nach Fähigkeiten der Mitreisenden können wir medizinische Hilfe leisten, die Infrastruktur im Park verbessern, Pflanzen und Tiere bestimmen und kartieren oder für die Umweltbildung arbeiten."

Teilnehmer können zudem an der Seite von Parkrangern die artenreiche Natur hautnah erleben, seltene Tiere beobachten, fremde Kulturen und faszinierende Landschaften erkunden, ein Stück Afrika abseits der touristischen Routen bereisen und sich im Urlaub für eine gute Sache engagieren.

Auf der Pilottour im April 2016 haben die Freiwilligen aus der Uckermark und Freunde die Probleme in Mosambik, die Voraussetzungen im Banhine-Nationalpark sowie die großen Sorgen und Nöte der dort lebenden Menschen kennengelernt. Sie haben unter schwierigen Bedingungen medizinische Hilfe geleistet und Lebensmittel für die von einer großen Dürre Betroffenen verteilt. "Die Reisebedingungen vor einem Jahr waren abenteuerlich und anstrengend", erinnert sich Herta Bentlage. "Trotzdem erkundeten wir aktiv den Banhine-Nationalpark und leisteten Hilfe in den Parkdörfern." Der Reisekomfort soll besser geworden sein. Übernachtet wird in Hütten statt in Zelten.

Kontakt: Herta Bentlage, Mail: herta.b@gmx.de. Weitere Informationen unter 0333133981 oder 01723058889