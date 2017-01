Eine Fundgrube der jÃ¼ngsten Vergangenheit

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1545363/

In der Touristinformation am Berliner Torturm sollten sie im Regal nebeneinander stehen - die insgesamt vier großen Publikationen des Heimatgeschichtsvereins, die das Leben in Müncheberg seit dem Zweiten Weltkrieg aufzeichnen. Doch ausgerechnet an jenem Dienstag geht das letzte der fünf Exemplare des jüngst erschienenen Bandes über den Ladentisch. "Jetzt muss ich vom Heimatgeschichtsverein erst Nachschub ordern", sagt Sylvia Seefeld.

Beim Vorsitzenden des Heimatgeschichtsvereins Frank Geißler wird der Interessierte fündig. "Wir haben zunächst erst einmal 40 Exemplare drucken lassen", berichtet er. Sobald sich abzeichne, dass diese vergriffen sein könnten, werde bei DTP Werbung nachbestellt. Diese Verfahrensweise habe sich ebenso bewährt wie das selbstständige Hinzufügen der Cover.

"Das machen Vereinsmitglied Gebhard Kaatz und ich meist gemeinsam", zeigt Geißler auf, wie der Verein versucht, die Kosten für die interessanten Bände im Griff zu behalten. Ohne finanzielle Unterstützung durch den Müncheberger Ortsbeirat käme der Verkaufspreis von 25 Euro für den Einzelband allerdings auch nicht zustande.

Dieses Geld ist das schwergewichtige Exemplar mit seinen 308 Seiten aber auch wert. Wie schon für die Zeit 1945 bis 1989/1990 ist die Nachwendezeit 1991 bis 2016 in zwei Bänden zusammengefasst: zum einen die rein chronologische Auflistung der Ereignisse, gefolgt von "Ausgewählten Beiträgen aus dem gesellschaftlichen Leben" der Stadt.

"Ursprünglich wollten wir, wie bei den ersten zwei Bänden, auch für die jüngsten 25 Jahre sowohl das wirtschaftliche als auch das gesellschaftliche Leben widerspiegeln", gibt Geißler Auskunft. Leider aber sei die Zurückhaltung im Wirtschaftsbereich sehr groß gewesen. Glücklicherweise wäre das bei der Umwelt-Geräte-Technik (UGT) anders.

So reicht das Spektrum der Themen nun vom Wiederaufbau der Stadtpfarrkirche bis zu Wohnungs-, Straßen- und Wegebau, von den Anfängen eines Kulturvereins bis zu inzwischen geschaffenen Begegnungs- und Veranstaltungsstätten in den acht Ortsteilen, von der Entwicklung im Gesundheitswesen über Tourismus bis zu fest etablierten Ortsteilfesten, vom Gewerbegebiet bis zu Denkmalen und Gedenkstätten.

Detaillierte Ergänzung liefern Statistiken, aus denen sich Tendenzen ableiten lassen. So beispielsweise die in Kitas betreuten Kinder, die 1992 noch mit 622 beziffert wurden und sich bis 2015 auf 313 quasi halbierten. Oder die Auflistungen der Feuerwehreinsätze, der Platzierungen von Schülern zu Wissenswettbewerben und mehr ...

Eine Fundgrube ist dieser jüngste Chronik-Band, für dessen Zustandekommen Frank Geißler besonders auf Hans-Joachim Wolff, Gesine Obertreis-Koppelow, Horst Grothe, Roland Winkler und Wolfgang Domscheit neben dem eigenen Anteil verweist, in jedem Fall.