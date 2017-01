Eis-Online-Shop sehr beliebt

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Außerordentlich erfolgreich läuft nach Aussagen von Ralf Schulze der Online-Shop der Beeskower Eisproduktionsfirma Ice Guerilla. "An manchen Tagen müssen wir schließen, weil wir mit unseren Kapazitäten am Ende sind", so der Firmenchef. Die Herausforderung beim Online-Verkauf sei die Produktion in kleinen Mengen. Per Internet können sich die Kunden aufgrund eines Basisangebots ihr ganz persönliches Eis herstellen. Innerhalb von wenigen Stunden bekommen sie es geliefert. "Wer in München am Sonntagabend bestellt, bekommt es am Dienstag." Verpackt in einer Styroporbox sei das Eis 55 Stunden haltbar, eine Logistikfirma besorge den Transport zum Kunden, so Schulze. Obwohl der 500-Milliliter-Becher 6,99 Euro kostet, laufe das Geschäft gut. Warum, erklärt sich Ralf Schulze so: "Erst einmal schmeckt unser Eis sehr gut und der Kunde kann es für sich oder einen besonderen Anlass ganz individuell zusammenstellen lassen und auch einen Namen geben." Auch auf Lebensmittelunverträglichkeiten, wie Glutenallergie und Lactose-Intoleranz, könne Ice Guerilla reagieren. Nicht nur bei Eis, sondern auch bei den Soßen.