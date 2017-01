Geigenbauer mit sieben Geheimnissen

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Am längsten dauert die Suche nach dem guten Klang. Nicolai Tudorache repariert und restauriert in Westend Streich- und Zupfinstrumente. Die Werkstatt hat er zum zweiten Mal eröffnet. In seiner Heimat Rumänien fühlt er sich heute fremd, hat der 69-Jährige bei einem Rückkehrversuch festgestellt.

Für Laien ist der dünne Stab unscheinbar. Für Nicolai Tudorache ist das Stück Fichtenholz auf der Heizung das Rohmaterial des perfekten Klangs. "Es liegt dort den ganzen Winter über - denn es muss immer trocken bleiben", sagt der Musiker und Geigenbauer. Er stellt daraus den Stimmstock her, der, von außen kaum sichtbar, zwischen Deckel und Boden eines Streichinstrumentes sitzt.

Ihn dort einzupassen, ist Millimeterarbeit. Tudorache verschiebt ihn immer wieder, spielt ein paar Takte an, prüft den Klang. "Ich suche den zentralen Punkt, die Vibration." Allein die Platzierung Stimmstocks könne drei, vier Tage dauern.

Ob dies eines seiner Werkstatt-Geheimnisse ist, lässt der im Mai 70 Jahre alte Rumäne offen. "Natürlich hat jeder Geigenbauer seine Geheimnisse", sagt er nur. "Mein Vorteil ist aber, dass ich Musiker bin. Ich weiß, was ich von der Geige will."

Er habe sieben solcher Geheimnisse, verrät Nicolai Tudorache dennoch. Vier dieser Kniffe haben sein Vater, der ebenfalls Musiker war, sowie ein Geigenbaumeister, bei dem er das Traditionshandwerk seit seinem elften Lebensjahr erlernte, an ihn weitergereicht. "Drei habe ich selbst entdeckt." Erst vor Kurzem kam die neueste Geheimrezeptur dazu. In Italien ging der Wahleberswalder einem befreundeten Instrumentenbauer zur Hand. In dessen Werkstatt entwickelte er ein Material, mit dem er seither Risse in dünnwandigen Geigendeckeln ausbessert.

Im vergangenen Juni hatte Tudorache sein Geschäft eigentlich geschlossen, kehrte Eberswalde nach einem persönlichen Schicksalsschlag den Rücken. Er kam bei einem Cousin unter, plante, von Italien in seine Heimat Rumänien weiterzuziehen. "Aber nach 32 Jahren in Deutschland bin ich fremd in meinem Land", wurde ihm klar. "Keiner kennt mich dort mehr." Seit Oktober betreibt er seine Werkstatt wieder im angestammten Raum in der Heegermühler Straße 9.

Nach Eberswalde war der junge Musiker, Sohn eines Violinisten und einer Pianistin, 1984 gekommen. An den Vertrag an einem Theater im italienischen Arezzo habe die Künstleragentur damals auch den Kontrakt für die Gastarbeiterstelle in der DDR gebunden, erzählt Tudorache. Er kam ans Eberswalder Unterhaltungsorchester, aus dem später das Brandenburgische Konzertorchester hervorging. Bis zum Ruhestand vor fast fünf Jahren gehörte er dem Ensemble an.

Heute gibt Nicolai Tudorache preis, dass er auch damals seine Geheimnisse hatte. Vor der Wende Inhaber eines Passierscheins für Westberlin, habe er eine Geige über die Grenze geschmuggelt, berichtet er. Unter anderem mit einem Streichquartett spielte er "drüben" oft am Wochenende zu privaten Auftritten. "Es war eine schöne Zeit."

Der Geigenspieler blieb über die vereinbarten drei Jahre hinaus in Eberswalde und er blieb auch nach der Wende. Vor neun Jahren besann er sich außerdem auf seine Freizeitleidenschaft, den Geigenbau. Die ersten Instrumente arbeitete er zuhause auf. 2009 im Juli bezog er die Werkstatt in Westend. Kontrabässe repariert Tudorache nach wie vor in der eigenen Wohnung. "Kleine Instrumente hier", sagt der Vater zweier erwachsener Söhne, die in Rumänien leben. Von Hand bezieht er Geigenbögen neu, bringt alte Lacke auf Vordermann, beseitigt Kratzer. Geigen, Bratschen, Celli, aber auch Zupfinstrumente erhalten neue Stimmwirbel, Stege, Saiten. Einige Geigen habe er auch komplett selbst gebaut, erzählt Nicolai Tudorache. Das Material dafür, hundert Jahre altes Ahornholz, lagere in Rumänien. Gekauft habe es einst sein Vater. "Er hat fünf Geigen gebaut. Ich seit 30 Jahren zehn Stück."

Zum Geldverdienen betreibe er auch das Geschäft in Eberswalde nicht. "Ich mache das für mein Leben, für meine Psyche", beteuert er. Außerdem - wenn er es nicht mehr tut, wer dann repariert noch Instrumente in Eberswalde? "Das gehört auch zur Kultur", findet der Musiker.

Seine Erfolgserlebnisse erlebe er, wenn er Instrumente wie neulich die über hundert Jahre alte Geige aus Mittenwald, "eine Stradivari, aber eine Kopie", wieder zum Klingen bringt. Die Violine bestand praktisch nur noch aus dem rissigen Körper. "Vorher war sie 200 Euro wert, jetzt 3000 Euro", sagt Nicolai Tudorache. "Das ist mein Stolz, wenn aus Schrott wieder etwas so Wertvolles wird."