Haushalt FichtenhÃ¶hes beschlossen

Fichtenhöhe (MOZ) In der jüngsten Sitzung der Fichtenhöher Gemeindevertreter haben die Abgeordneten einstimmig sowohl den Haushalt, als auch das Sicherungskonzept für das Jahr 2017 einstimmig beschlossen. Kämmerin Ute Bürger erklärte noch einige Punkte. Im Investitionsprogramm der Gemeinde stehen für dieses Jahr 175 000 Euro für eine neue Feuerwehrgarage in Alt Mahlisch. Auch 30 000 Euro sind für die Dorfteiche in Niederjesar und Alt Mahlisch eingestellt worden. Bei einem Minus von 191 000 Euro im Haushalt, musste im Haushaltssicherungskonzept auch guter Willen gezeigt werden, so die Kämmerin. Deshalb sind die Zuschüsse für die Dorffeste um 300 Euro im diesem Jahr reduziert worden.