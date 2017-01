Leistungsschau der MÃ¼llroser Schule

artikel-ansicht/dg/0/

Müllrose (MOZ) Als eine "leistungsstarke Einrichtung" will sich die Grund- und Oberschule Müllrose bei ihrem Tag der offenen Tür am Sonnabend präsentieren. Wie Schulleiter Michael Weiß weiter mitteilte, werden sich knapp 40 Lehrer und mehr als 100 Schüler um die Besucher kümmern.

artikel-ansicht/dg/0/1/1545368/

Das Programm für den Tag der offenen Tür steht, in der Zeit von 9 bis 13 Uhr wird den Familien ein informatives Programm geboten. Aktuell werden dort 474 Schüler hauptsächlich aus dem Schlaubetal unterrichtet, einige Jugendliche kommen auch aus Eisenhüttenstadt, Beeskow und Frankfurt.

Der Termin dient zugleich der Anmeldung der Erstklässler, die auf ihre Schulfähigkeit untersucht werden. Erwartet werden 56 Kinder samt ihrer Eltern, erläuterte Ute Golz, Leiterin der Primarstufe, dies ist der Grundschulbereich. Geplant sei, dass man im Spätsommer zwei Klassen mit Abc-Schützen einrichten werde. "Der Tag der offenen Tür ist für uns eine Leistungsschau: Wir wollen zeigen, was wir als Bildungseinrichtung anbieten können", beschrieb Michael Weiß das Ziel der Aktion. Mit dabei wird auch der Hort sein. Zur Berufsberatung werden die Agentur für Arbeit, die Handwerkskammer sowie die Industrie- und Handelskammer, die Berufseinstiegsbegleiter und der Integrationsfachdienst erwartet. Gerade die Kooperation der Schule mit Müllroser Betrieben ist für viele Eltern ein wichtiger Aspekt, auch in diesen Jahr wird es wieder einen Tag des offenen Unternehmens geben. Die Schule bereitet diesen für den 19. Mai vor, kündigte er an.

Wie viele andere Einrichtungen auch, bemüht sich die Müllroser Schule um die Verpflichtung von Vertretungslehrern; aktuell sind von 43 Pädagogen vier längerfristig erkrankt. Es ist allgemein sehr schwer zusätzliche Kräfte zu gewinnen, da der Markt wie leergefegt ist.

Ein ganz wichtiges Thema für Müllrose ist der geplante Schulergänzungsbau. Dafür ist ein straffer Zeitplan vorgesehen, in diesem Frühjahr soll mit dem Bau begonnen werden, Fertigstellung samt Einzug ist für den Sommer 2018 geplant. Die Stadt wartet jetzt auf die Genehmigung ihres Haushaltes 2017. Erst wenn die Stadtverordnetenversammlung den Etat beschlossen hat, kann das Geld freigegeben werden.

Für den Neubau an der Grund- und Oberschule Müllrose hat das Amt Schlaubetal im vergangenen August rund 1,339 560 Millionen Euro aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER) erhalten. Die Baukosten werden auf etwa 2,087360 Millionen Euro veranschlagt, die Stadt Müllrose muss einen Eigenanteil in Höhe von 747 800 Euro aufbringen. Das Amt hatte im August angekündigt, dass frühestens im Februar 2017 mit der Beauftragung einer Firma und im April/Mai 2017 mit dem Baustart zu rechnen sei. Im Ergänzungsbau sollen sechs Räume mit Sanitärbereichen entstehen. Nach Fertigstellung des Neubaus im Sommer 2018 werden Primarstufe und Hort dort einziehen.

Auch über dieses Bauprojekt könne man beim Tag der offenen Tür am Sonnabend Auskunft geben, erläuterte Michael Weiß. Wer sich für Gebäude und Unterrichtsräume interessiert, der kann sich einer der Führungen durch das Schulzentrum anschließen.

Auch Schulförderverein wird präsent sein; er wird ein Café einrichten, in dem man Getränke sowie einen Imbiss erwerben kann.