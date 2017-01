TrÃ¶mel hÃ¤lt an seiner Kritik fest

artikel-ansicht/dg/0/

Wriezen (MOZ) Bauunternehmer Manfred Trömel hält an seiner Kritik an der Stadt zur Anbringung eines Bibliothekschilds fest. In einer E-Mail an Uwe Siebert, welche dem Oderland Echo vorliegt, hat sich Trömel, der kürzlich als sachkundiger Einwohner aus dem Bildungsausschuss ausgetreten ist, folgendermaßen geäußert:

artikel-ansicht/dg/0/1/1545369/

Laut Trömel sei die Aufnahme des Bibliotheksgebäudes in die Denkmalliste erst im September vergangenen Jahres erfolgt. Die Anfrage zur Anbringung eines Schildes für die Bibliothek erfolgte allerdings bereits in der April-Sitzung des Bildungsausschusses. In der damaligen Sitzung wurde seitens der Stadt mitgeteilt, dass ein solcher Antrag aus Gründen des Denkmalschutzes abgelehnt werde.

"Als ich die Antragstellung angezweifelt habe, wurde mir Unterstellung vorgeworfen", schreibt Trömel in seiner E-Mail und weist daraufhin, dass der Bürgermeister in der Mai-Sitzung des Bildungsausschusses die Aussage zum Denkmalschutz noch einmal wiederholt hatte. Eine spätere Recherche bei der Denkmalbehörde habe dann ergeben, so Trömel, dass das Bibliotheksgebäude nicht auf der Denkmalliste stand und dass es keinen Antrag der Stadt zur Anbringung einer Beschilderung gab.

In der jüngsten Stadtverordnetenversammlung hatte sich Siebert gegenüber Trömels Kritik geäußert, dass die Stadt Falschinformationen an die Abgeordneten weitergeleitet habe. Ein Schild war nach Aussage der Verwaltung aus Gründen des Denkmalschutzes an dem Gebäude nicht möglich.

Jutta Werbelow, SPD-Fraktionsvorsitzende, unterstreicht die Aussagen Trömels. "Auch mir wurde bei der Denkmalschutzbehörde die Auskunft gegeben, dass es kein Problem ist, ein entsprechendes Schild anzubringen, allerdings muss das Aussehen dieses Schildes von der Denkmalschutzbehörde genehmigt werden", schreibt Werbelow und weist daraufhin, dass die Aussage der Stadt und die der Denkmalschutzbehörde unterschiedlich sind. "Da diese Vorgehensweise der Verwaltung kein Einzelfall war, sah Manfred Trömel für sich keine Möglichkeit mehr für eine weitere Mitarbeit im Bildungsausschuss", schreibt Werbelow weiter. Für die Gewinnung von Unternehmern wünscht sich Trömel eine Atmosphäre der Gemeinsamkeit.