Erst die PlÃ¤ne, dann gibt es Geld

artikel-ansicht/dg/0/

Hoppegarten (MOZ) Geteilter Meinung war der Ausschuss für Jugend, Bildung, Kultur und Sport, wie es in zwei vorgestellten Varianten zur Erweiterung der Lenné-Schule nun weitergehen soll. Es muss dringend etwas passieren. Bei der Haushaltsdebatte wurde aber eingeplantes Geld wegen fehlender Pläne mit einem Sperrvermerk versehen.

artikel-ansicht/dg/0/1/1545370/

Bei der Haushaltsdebatte am Montag legte die CDU-Fraktion Anträge auf den Tisch, bei denen es um die Streichung von insgesamt fünf Millionen Euro für die Erweiterung der Mensa sowie den Sport- und Parkplatzbau der Lenné-Oberschule ging. Die Begründung lautete: so lange es keine konkreten Pläne für den Um- und Ausbau gebe, so lange könne man mit diesen Mitteln den Haushalt entlasten.

Nach einer Auszeit - da die Vorschläge als Tischvorlage und überraschend kamen - lenkte Bürgermeister Karsten Knobbe ein und sicherte zu, diese Posten im Haushaltsplan mit Sperrvermerken zu versehen.

Allen ist klar, dass die Lenné-Schule an ihre Kapazitätsgrenzen kommt. Im Mai 2015 freute sich Schulleiterin Dagmar Schmidt, dass die Gemeindevertretung so rasch reagiert hatte. Ein Grundsatzbeschluss gab damals die schnellstmögliche Planung zur Erweiterung der Gebäude in Auftrag. Wenn man nun die Situation im Januar 2017 betrachtet, ist zwar viel im Hintergrund passiert, aber ein beschlossener Plan liegt immer noch nicht vor.

In einer neuerlichen Beschlussvorlage stehen zwei Varianten zur Auswahl. So sieht ein Vorschlag, der schon als Vorplanung vorangetrieben worden war, den Neubau eines Gebäudes für die Grundschule mit acht Klassen- und drei Fachräumen vor. Dazu kommen eine Mensa, eine Einfeldturnhalle sowie eine nicht unumstrittene Bibliothek. Die bestehenden Häuser I, III und IV mit einer Kapazität von 327 Plätzen bekäme der Hort zugeteilt. Ein privater Träger solle dann die Kita-Kinder in einem Neubau in der Köpenicker Straße 4 aufnehmen. Als Nachteil wird genannt, dass bei der erwarteten Schülerzahl bereits ab dem Schuljahr 2019/20 mit 31 Klassen wieder eine Doppelnutzung der Räume durch Hort und Schule nötig wäre. Als Baukosten werden 12,2 Millionen Euro veranschlagt.

Eine neue Variante sieht nun vor, dass Hort und Kita auf ein benachbartes Grundstück umziehen. Dort würden durch einen Investor die entsprechenden Räumlichkeiten bereitgestellt und die Gemeinde übernimmt im Mietkauf über 15 Jahre für monatlich 50 000 Euro, insgesamt so neun Millionen Euro, Grundstück und Gebäude. Die frei werdenden Häuser auf dem Schulgelände könnten für Schulzwecke umgebaut werden. Mensa und Einfeldturnhalle sowie die Bibliothek würden separat entstehen. Wobei die Bauart von Turnhalle und die Notwendigkeit der Bibliothek im Ausschuss noch Diskussionsbedarf offenbarte. Fast 15 Millionen Euro werden für Mietkauf und Baumaßnahmen vorab aufgerufen. Kosten für den Verkehrs- und Parkbereich auf Fremdflächen sind nicht einberechnet.

Die Räumlichkeiten der Kita und des Hortes seien auch nach Umbau nicht für den Schulbetrieb geeignet, warf Dagmar Schmidt in die Diskussion ein. Bei Klassenstärken von bis zu 30 Schülern seien die Räume schlichtweg zu klein, gab sie zu bedenken und befürwortete die erste Variante.

Gefallen an der Alternative fand jedoch Kita- und Hortleiterin Kerstin Dittrich. So könnten beide Kindereinrichtungen weiterhin zusammenarbeiten und so die selbst gesteckten Ziele verwirklichen, begründete sie. Auch als Konsultationskita des Landes Brandenburg mit dem Schwerpunkt Fachkräfteausbildung könnte die Einrichtung dann weiter bestehen. Zudem sei eine Betreuung der Kinder von 0 bis 16 Jahren auf einem gemeinsamen Campus möglich, erklärte Kerstin Dittrich.

Ebenso geteilter Meinung warman im Ausschuss. Drei Ja- gegen drei Nein-Stimmen bei einer Enthaltung gaben kein eindeutiges Votum ab. In der Februarsitzung der Gemeindevertretung sollen dann trotzdem Nägel mit Köpfen gemacht werden. "Wenigstens darin sind wir uns einig, dass jetzt schnellstmöglich etwas passieren muss", kommentierte der Ausschussvorsitzende Thomas Scherler (CDU) die Diskussion zum Tagesordnungspunkt.