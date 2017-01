Einbruchsserie in NeulietzegÃ¶ricke

artikel-ansicht/dg/0/

Neulietzegöricke (MOZ) Seit vergangenem Jahr wird im ältesten Kolonistendorf verstärkt eingebrochen. Bei einer Einwohnerversammlung am Montag informierte die Polizei über Präventionsmaßnahmen und appellierte an die Bürger, Einbrüche und Auffälligkeiten rechtzeitig zu melden.

Den Schuppen schließen sie jetzt immer ab. Nachdem Unbekannte im Frühjahr vergangenen Jahres das Nebengelass seiner Eltern aufgebrochen, eine Schwalbe, mehrere Motorsägen, Bohrmaschinen und einen Winkelschneider mitgenommen haben, ist Detlef Schröder aus Ferdinandshof vorsichtig geworden. "Unser Hof gleicht einem Hochsicherheitstrakt", sagt er und lächelt schwach. Ebenso wie den anderen rund 70 Neulietzegöricker, die sich am Montagabend zur Einwohnerversammlung im Gasthaus "Zum feuchten Willi" zusammengefunden haben, ist Detlef Schröder nicht zum Lachen zumute.

46 Einbrüche und fünf Einbruchsversuche zählt Bürgermeister Horst Wilke seit Jahresbeginn 2016 in Neulietzegöricke. "Auf neun Grundstücken wurde sogar zweimal eingebrochen", sagt er in Anwesenheit von Amtsdirektor Karsten Birkholz. Bis Mitte Juni habe es 13 Einbrüche gegeben, die seitdem rasant gestiegene Zahl beunruhige ihn. "Ich kann nicht mehr ruhig schlafen", bringt ein Neulietzegöricker seine Verunsicherung zum Ausdruck. "Ich fühle mich hier im Ort nicht sicher", pflichtet ihm ein anderer bei.

Jürgen Schirrmeister, Koordinator für Präventionsmaßnahmen der Polizeiinspektion Märkisch-Oderland, ist über diese Zahlen verwundert. Der neuesten Statistik zufolge, wurden von Januar bis November 2016 bei der Polizei sechs Diebstähle und 19 Diebstähle in besonders schwerem Fall - Einbrüche - zur Anzeige gebracht. "Wenn Sie die Einbrüche nicht melden, tauchen sie auch nicht in der Statistik auf", betont Jürgen Schirrmeister. "Bitte zeigen Sie Einbrüche an - und zwar rechtzeitig", appelliert er an die Neulietzegöricker.

Zwar läge der Ortsteil von Neulewin mit seiner Einbruchquote im landesweiten Schnitt und deutlich unter den Diebstahlzahlen im berlinnahen Raum. Im Vergleich zum selben Zeitraum im Jahr 2015 hätten sich die Zahlen jedoch verdoppelt: "Wir haben in Neulietzegöricke eine Steigerung der Einbrüche um hundert Prozent", sagt Jürgen Schirrmeister. Hinter den Diebstählen, die sich meist in Nebengelassen abspielen und auf Arbeitsgeräte und Kleintraktoren zielen, stecke wahrscheinlich eine Bande. "Es wird auftragsmäßig gestohlen" - von deutschen Banden ebenso wie von ausländischen.

Den Klagen, Hoffnungen und Forderungen der Neulietzegöricker kann der Koordinator für Präventionsmaßnahmen nur Tatsachen entgegensetzen: Verstärkte Polizeipräsenz, mehr Streifen werde es wegen fehlender Polizisten nicht geben können. "Trotz Neueinstellungen wird sich in den nächsten drei, vier Jahren an der Polizeistärke nichts ändern."

Bürgermeister Horst Wilke und die Neulietzegöricker wollen sich damit nicht zufrieden geben. Die von Jürgen Schirrmeister angedeutete Möglichkeit, eine Sicherheitspartnerschaft mit der Polizei einzugehen, bei der die Neulietzegöricker die Polizeiarbeit aktiv unterstützen würden, werde in der nächsten Gemeindevertretersitzung am 1. Februar ebenso diskutiert, wie ein offener Brief an das Land.

Opfer eines Einbruches ist Marcel Penz bisher nicht geworden. Vielleicht auch deshalb, weil er vorgesorgt hat. Als der Altranfter vor drei Jahren nach Neulewin zog, hat er sein Haus nicht nur mit Bewegungsmeldern, sondern auch mit Kameras ausgestattet. "Wir sollten auch untereinander mehr aufeinander achten", meint er in der Einwohnerversammlung. "Wenn ich ein Auto sehe, das nachts durch den Ort schleicht, notiere ich mir für alle Fälle das Kennzeichen."

"Nutzen Sie Bewegungsmelder, das kostet nicht viel", bekräftigt Amtsdirektor Karsten Birkholz die empfohlenen Präventionsmaßnahmen von Jürgen Schirrmeister. Die Polizeiinspektion Märkisch-Oderland, ergänzt dieser, biete zudem kostenfreie Beratungen für Sicherungsmöglichkeiten der eigenen Wohnräume an.