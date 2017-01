Kran hebt Schwimmanleger aus der Oder

artikel-ansicht/dg/0/

Ratzdorf (MOZ) Der Schwimmanleger auf der Oder in Ratzdorf wurde am Dienstag witterungsbedingt aus dem Wasser gehoben. "Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Eberswalde schreibt in seiner Genehmigung für die Anlage bei drohendem Eisgang vor, dass der Anleger aus Sicherheitsgründen vorübergehend aus dem Wasser entfernt wird. Auch wenn es derzeit kein Eis gibt, hatten wir in der Vorwoche schon zahlreiche Eisschollen und wissen nicht, wie sich der Winter weiterentwickelt. Es besteht die Gefahr, dass der Anleger vom Eis beschädigt wird und sich im schlimmsten Fall sogar losreißt und dann herrenlos auf der Oder treibt", berichtet der Neuzeller Bauamtsleiter Thomas Tavernier.