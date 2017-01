Geheimtipp fÃ¼r Gourmets

artikel-ansicht/dg/0/

Feinschmecker am Werk: Alissa, Lena und Svea (v.l.) aus der Kita Mauz und Hoppel in Schmargendorf backen in Schreibers Backstube leckere Kekse, die sie mit Begeisterung auch selbst verzieren. In der Bäckerei sind regelmäßig Kindergruppen zu Besuch.

Klaus Schreiber hält ein Kulturerbe hoch und eine Handwerkstradition am Leben. Der Angermünder Bäckermeister in dritter Generation backt täglich in Handarbeit nach teils überlieferten, traditionellen Rezepten der Deutschen Lieblingsspeise: Brot. Mehr als 20 Sorten hat er kreiert: vom Klassiker Schreibers Bestes, über das würzige Klosterbrot, das kernige Uckermärker Korn, das saftige Möhrenbrot bis zum edlen Preußisch Dinkel mit Gersten-Maische aus der Whisky-Manufaktur in Schönermark. Und alles aus natürlichen, regionalen Rohstoffen ohne künstliche Zusatzstoffe oder Fertigmischungen. So viel bodenständiger Geschmack wurde jetzt belohnt. Die Angermünder Bäckerei wurde vom Feinschmecker-Magazin zum Geheimtipp für Gourmets geadelt, die 500 Handwerksbetriebe in ganz Deutschland in einer Bestsellerbroschüre auflistet und beschreibt. Sie prüften über 1000 Vorschläge von Kunden, Gastronomen und Köchen und besuchten die Betriebe vor Ort, testeten vor allem Brotsorten, handwerkliche Verarbeitung, Rezepturen und Zutaten, Geschmack, Vielfalt, Service, Freundlichkeit, Ambiente... Die Angermünder Bäckerei bestand den Gourmet-Test mit Bravour und darf sich nun mit vier weiteren Bäckern in Brandenburg, darunter die Prenzlauer Bio-Bäckerei Drews, zu den besten Deutschlands zählen. "Für uns ist das eine ganz große Auszeichnung für Qualität und Geschmack und Anerkennung für das traditionelle Handwerk und unser ganzes Team", freut sich Klaus Schreiber, der die Urkunde und die Feinschmeckermagazine stolz in seinem Laden präsentiert. 13 Mitarbeiter hat er in der Backstube und im Verkauf und er bildet selber aus.Die Bäckerei führt Klaus Schreiber in dritter Generation. Er ist eigentlich Lehrer. Doch nach der Wende wollte er die Familientradition wieder aufleben lassen, absolvierte die Meisterprüfung, lernte von seinem Vater, Bäckermeister Willi Schreiber, Tricks und Kniffe, grub alte Rezepturen des Vaters sowie seines Großvaters Bäckermeister Otto Miers aus und entwickelte neue, moderne Kreationen, die gesunden ernährungswissenschaftlichen Erkenntnissen folgen.

Doch sich heute mit traditionellem Bäckerhandwerk seine Brötchen zu verdienen, ist ein hartes Brot. Klaus Schreiber muss jeden Tag neu um Kunden werben und sie mit Qualität überzeugen. Zufriedenheit muss er sich buchstäblich backen.

Und Klaus Schreiber weiß, seine Kunden muss er auch mit Transparenz überzeugen. So hat er regelmäßig Kitagruppen und Schulkassen zu Gast, die in seiner Backstube erleben, wie Brot und Brötchen handwerklich hergestellt werden und selbst backen dürfen. Er lädt zu Brotseminaren und Backkursen, bietet Betriebsführungen an und nimmt regelmäßig freiwillig an öffentlichen Qualitätsprüfungen wie Brot- und Stollenprüfungen teil. Auf der Grünen Woche 2017 wird ihm auch dafür wieder die Goldene Brezel verliehen.