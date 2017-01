Gasthaus-Sterben in GrÃ¼nheide

artikel-ansicht/dg/0/

Einst war Grünheide reich an Gasthäusern. Vor allem an den Ufern der Seen luden sie Ausflügler zur Rast ein. Die heutige Karl-Marx-Straße zwischen Werl- und Peetzsee säumten gleich mehrere große Häuser. Die "Milchbar", die "Werl-Nixe" mit großem Saal, das Kurhotel "Bensing", der "Starkasten" für trinkfreudige Männer, der "Lindenhof" und "Vater Fielitz", ebenfalls mit Saal, fallen Eberhard Rüdiger vom Heimatverein sofort ein, wenn er an die alten Zeiten zurückdenkt. "Die Milchbar war für uns das phantastischste", erinnert er sich, "da gab es Rotwein mit Zuckerrand, Drachenblut genannt", fügt er schmunzelnd an.

Doch all das ist lange her. Immer mehr Häuser schließen ihre Pforten. Zuletzt stellten die Villa "Karma" in der Karl-Marx-Straße und das Restaurant "Hupe" in der Altbuchhorster-Straße den Betrieb ein. "Wir sind seit dem 31.12. geschlossen", bestätigt Thomas Paesch, der Besitzer des Grundstückes, auf dem die Villa "Karma" steht. "Persönliche und gesundheitliche Gründe" hätten ihn zu dem Schritt veranlasst, erklärt Paesch, der zugleich die Paesch Gastronomie GmbH vertritt. Er möchte die Liegenschaft, die bis zum Peetzsee hinunter führt, nun verkaufen. Ob der neue Besitzer das Haus weiter als Gaststätte betreibe, sei offen.

Das Restaurant "Hupe" ist seit dem 30. Dezember geschlossen. "Unser Pachtvertrag ist ausgelaufen, jetzt sind wir beim Ausräumen", sagt Gerd Richter, der die frühere Gaststätte und Pension "Hubertus" im März 2011 als "Hupe" wieder eröffnet hatte - eigentlich nur, um den runden Biker-Stammtisch seiner Black Sunday Riders wieder irgendwo hinstellen zu können.

Auch das "Heide-Stübchen", ebenfalls in der Karl-Marx-Straße, hat seit einiger Zeit zu, bestätigt Grünheides Tourismus-Managerin Wenke Mellmann auf Nachfrage. Das Hotel "Am Peetzsee" ebenfalls und über das italienische Restaurant "Al Dente" in Fangschleuse, das bereits seit vor Weihnachten geschlossen ist, gibt es ebenfalls Gerüchte, dass es so schnell nicht wieder öffnen wird.

"Es ist echt schrecklich", sagt Wenke Mellmann. Sie hoffe nun, dass mit dem Hotel "Am Peetzsee", das die Gemeinde Grünheide kurz vor Weihnachten vom privaten Eigentümer gekauft hat, wieder Schwung in die Gaststättenlandschaft komme. Die Gemeinde will einen Betreiber für Gaststätte und Biergarten suchen - es gebe schon Gastronomen, die sich beworben hätten, teilte Bürgermeister Arne Christiani unlängst mit.

Eberhard Rüdiger ist über diesen Lichtblick sehr erfreut. "Früher hatte jeder Ortsteil von Grünheide um die zehn Gaststätten, weiß er aus Erzählungen seines Vaters. Allein in Fangschleuse sollen es 17 gewesen sein.