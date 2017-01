BÃ¼rgerbegehren hat HÃ¼rde genommen

artikel-ansicht/dg/0/

Langewahl (MOZ) Wenn am Donnerstag die Gemeindevertretung von Langewahl tagt, könnte es voll werden im Gemeindezentrum in der Chausseestraße. Denn Thema ist ab 19.30 Uhr einmal mehr die geplante Verkehrsberuhigung im Wohngebiet Am Luch. "Ich rechne mit zahlreichen Besuchern", sagte Bürgermeisterin Bärbel Kleinschmidt am Dienstag.

artikel-ansicht/dg/0/1/1545375/

Einen entsprechenden Andrang gab es bereits im Oktober, inklusive hitziger Debatten in der Einwohnerfragestunde über die künftigen Regelungen in dem Neubaugebiet. Eine solche Situation hat Seltenheitswert in Langewahl, wo die Gemeindevertreter bei ihren öffentlichen Sitzungen sonst meist unter sich sind.

Auf der Tagesordnung steht diesmal ein Beschluss über die Zulässigkeit eines Bürgerbegehrens, das die Aufhebung eines Beschlusses vom 1. September fordert. Damals hatte sich die Gemeindevertretung einstimmig darauf verständigt, das Wohngebiet zum verkehrsberuhigten Bereich zu deklarieren. Wird diese Entscheidung umgesetzt, darf unter anderem nur noch in speziell ausgewiesenen Flächen geparkt werden.

Das Bürgerbegehren, in dessen Folge laut Kommunalverfassung bei einem Bürgerentscheid alle wahlberechtigten Einwohner an die Urne gerufen werden könnten, war offenbar erfolgreich. "Aus meiner Sicht sind die rechtlichen Vorgaben eingehalten worden", sagte der Wahlleiter des Amtes Scharmützelsee, Reiner Sydow. Heißt: Die nötige Anzahl Unterschriften, zehn Prozent aller Wahlberechtigten, ist zusammengekommen. Endgültig darüber befinden muss am Donnerstag nun die Gemeindevertretung.

Im Zuge der Diskussion um die Verkehrsberuhigung gab es vergangene Woche aber auch ein Treffen von Abgeordneten und Vertretern des Bauamtes mit Gegnern und auch Befürwortern der Verkehrsberuhigung - die Meinungen der betroffenen Anwohner sind in dieser Frage gespalten.

Zu Ergebnissen dieses Gespräches will sich Bürgermeisterin Bärbel Kleinschmidt erst in der Sitzung am Donnerstag öffentlich äußern. "Wir haben viel hin und her diskutiert, in einer sachlichen und konstruktiven Atmosphäre", sagte sie vorab.

Weitere Themen in der Sitzung sind die Errichtung einer Steganlage in Streitberg und die Sondernutzungssatzung der Gemeinde.