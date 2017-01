Spitzenreiter weiter ohne Satzverlust

artikel-ansicht/dg/0/

Storkow/Hangelsberg (MOZ) Die SG Hangelsberg zieht in der Volleyball-Kreisliga der Männer weiter unangefochten ihre Kreise, während die Fürstenwalder Hawks am Tabellenende verharren. In der Storkower Softline-Arena musste sich das Schlusslicht Gastgeber Concordia Philadelphia geschlagen geben, dem beim glatten 2:0-Sieg phasenweise alles zu gelingen schien. Die Satzergebnisse von 25:19 und 25:13 sprechen eine deutliche Sprache.