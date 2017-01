Stahl-Karateka auf Bronze abonniert

artikel-ansicht/dg/0/

Schwarzheide (MOZ) Die acht Karateka der BSG Stahl Eisenhüttenstadt sind vom Seenland-Cup in Schwarzheide mit sechs Bronzemedaillen heimgekehrt. An dem mit 258 Startern gut gefüllten Turnier nahmen die Kader-Athleten aus mehreren Bundesländern sowie aus Polen teil, weshalb das Niveau deutlich über den Ranglistenturnieren lag, die sonst von den jungen Sportlern der BSG Stahl dreimal im Jahr besucht werden.

Es ging vorrangig darum, Erfahrungen mit Gegnern zu sammeln, die ebenfalls einen guten Trainingsstand vorzuweisen haben. Dabei hatten Hannes Brottke (11 Jahre) und Niklas Nitsche (11) in der Kategorie Kata U14 (Formenlauf) Landes- und Bundeskaderathleten gegen sich sowie Platzierte der vergangenen Deutschen Meisterschaft. Niklas Nitsche schaffe eine Runde. Ihre Gegner schieden später aus, so dass die Trostrunde und damit der Kampf um Platz 3 versperrt blieb.

Die Eisenhüttenstädter Teilnehmerin der zurückliegenden Deutschen Meisterschaft Nele Hartung (11) hatte in der Kategorie Kata U12 Pech mit den Kampfrichtern. Sie musste in der zweiten Runde mit der hochwertigen Kata Empi gegen eine nicht unbedingt souverän vorgetragene und vom technischen Schwierigkeitsgrad wesentlich niedriger einzustufende Kata Heian Yondan abgeben, erkämpfte sich in der Trostrunde aber abgeklärt den 3. Platz. Ebenso erging es Shanice Halfter (11/Kata U14). Auch die Landeskaderathletin erreichte sehr zu ihrem Ärger "nur" Rang 3. Der frisch gebackene Vereinsnachwuchstrainer im Kata-Bereich Jannes Gerlach (17) startete nach mehreren Jahren Wettkampfpause in der Kategorie Kata Ü18. Er erzielte einen beachtlichen 3. Platz.

Auch im Kumite-Bereich (Kampf) lief es für ein Turnier dieses Schwierigkeitsgrades ganz gut. Maurice Behn (13/Kumite U16) hatte drei Kämpfe, durch die er viel Erfahrung sammeln konnte und er freute sich am Ende über die Bronzemedaille. Seine und auch die Kämpfe der anderen Stahl-Karateka wurden alle gefilmt, so dass der Trainer Stanley Schulze später in der Videoanalyse die kämpferischen und technisch-taktischen Fähigkeiten seiner Kämpfer weiter verbessern kann. Ebenso erreichte Tristan Heinicke (13) in einer anderen Gewichtsklasse der Kategorie Kumite U16 den 3. Platz.

Auch Celine Rieger (14), die bei den Damen in der Kategorie Kumite U16 antrat, zahlte Lehrgeld an diesem Tag. Bei einer Führung von 2:1 gelang es der Gegnerin in den letzten zehn Sekunden der Kampfzeit, einen Tritt zum Kopf durchzubringen, der mit drei Punkten honoriert wurde. Nun stand es 4:2 für die Gegnerin. Der Tritt zum Rücken der Gegnerin, Celine Riegers Antwort ein paar Sekunden später, wurde leider nicht mit den dafür vorgesehenen zwei Punkten gewertet, weshalb ihr der Ausgleich nicht gelang. Immerhin reichte es für Celine Rieger zur Bronzemedaille an diesem Tag.

Stahl-Trainer Stanley Schulze zeigte sich zufrieden mit der Ausbeute von sechs Medaillen bei acht Starts. Nun kann die Trainingsarbeit beginnen, bevor im März gleich zwei Turniere in Folge anstehen, um das dann zwischenzeitlich Verbesserte anzuwenden.