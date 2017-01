HerzerwÃ¤rmende TÃ¶ne im frostigen Januar

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1545381/

Gegründet worden war der Chor am 16. Januar 1877 durch die Sänger Sucker, Krohn und Windpfennig. Der Beweis dafür fände sich im Original des heute noch erhaltenen ersten Statuts des Vereins, haben die Historiker recherchiert. Als Vereinsabzeichen waren damals Eichenlaub und Lyra gewählt worden. Der Name des Männerchores leitet sich wahrscheinlich von den Eichen ab, die an jedem Ortseingang von Fredersdorf standen. Vor 15 Jahren hat der Männerchor aber auch eine eigene Eiche an der Lindenallee, direkt am Bahnübergang, bekommen. Und genau dort fand in der frostigen Januarluft am Montag ein kleines Konzert statt.

Was manch einen unter den Gästen - Gemeindevertreter und auch Bürgermeister Thomas Krieger waren gekommen - verwunderte: eine Frau dirigierte die Männer. Seit zehn Jahren ist Gudrun Görtzinger die Co-Dirigentin von Bernd Dambrowski - und den Männern gefällt das ganz offensichtlich. Rainer Prawitz, selbst seit über 30 Jahren Chormitglied, gab einen kleinen Rückblick in die musikalische Geschichte des Vereins. Nach dem Zweiten Weltkrieg hatten sich die Fredersdorfer Sänger bald wieder zusammengefunden, wenngleich das Repertoire, damals von der sowjetischen Militärdiktatur beaufsichtigt, vor allem antifaschistisches Liedgut umfasste, wie Prawitz erzählt. Mit großer Bereitschaft und Begeisterung hat der Chor zu allen Zeiten an Leistungsvergleichen teilgenommen und ist dafür gewürdigt worden.

Natürlich wird bei runden Geburtstagen derer gedacht, die schon lange dabei sind. So singen Klaus Tessmer seit 55, Bernd Weiß seit 50, Klaus Sprockhoff seit 45 und Manfred Grohnert seit 41 Jahren im Chor.

Im Männerchor Eiche 1877 singen zurzeit knapp zwei Dutzend Sänger. Wie in jedem Verein, bemühen sie sich, Sangesfreudige aller Altersstufen fürs Mitmachen zu interessieren und als Mitglieder zu gewinnen. Weitere Informationen sind auf der Internetseite des Vereins zu finden.

Übungsstunden sind immer donnerstags von 19.30 bis 21.30 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus, Ernst-Thälmann-Str. 30a.