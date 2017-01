Geschichtsbuch ohne Leser

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Mit einem deutsch-polnischen Geschichtsbuch, dessen erster Band 2016 nach jahrelanger Vorbereitung erschien, will die Landespolitik die Verständigung mit den Nachbarn fördern. Doch das Problem ist: Das Buch wird bisher an keiner Schule eingesetzt.

Europas Geschichte aus der Perspektive zweier Nachbarländer darzustellen und so Verständnis für die Sichtweise des anderen zu schaffen - das ist das Anliegen des deutsch-polnischen Lehrbuchs "Europa - Unsere Geschichte". Im Juni 2016 hatten Brandenburgs Regierungschef Dietmar Woidke (SPD) und die Außenminister beider Länder den ersten Band stolz präsentiert.

Eines der Beispiele für unterschiedliche Sichtweisen, die darin aufgezeigt werden, ist etwa die Rolle, die die christlichen Ritterorden des Mittelalters im östlichen Europa spielten. Während von deutscher Seite deren zivilisatorisches Wirken in den Vordergrund gestellt wird, gelten sie in Polen als "Kreuzritter" und Unterdrücker der Slawen. "Im Buch werden beide Blickwinkel mit der Aufforderung zum Nachdenken und Diskutieren dargestellt", erläutert der Historiker Michael G. Müller, der an der Erarbeitung beteiligt war.

Das dafür notwendige Verfahren bezeichnet er als äußerst aufwendig. Nicht nur die Geschichts-Lehrpläne von 15 Bundesländern (nur Bayern beteiligte sich nicht) und Polen mussten berücksichtigt werden, auch die Texte der Autoren zu den einzelnen Zeitabschnitten wurden übersetzt und abgestimmt. Brandenburgs Bildungsministerium übernahm die politische Federführung im Bundesrat, da die Idee 2008 von der Landes-SPD geboren worden war. Mehr als sechs Jahre brauchte allein der erste Band, der bis zum Mittelalter reicht. Die weiteren drei sollen bis 2020 folgen.

Doch längst droht die Gefahr, dass alle Mühe vergeblich war. "In Polen hat es bisher nicht einmal eine offizielle Präsentation des ersten Bands gegeben", beklagt der aus Olsztyn (Allenstein) stammende Historiker Igor Kakolewski. Lediglich eine Schule habe sich zu einem Testeinsatz ab Herbst bereit erklärt.

Aber auch in Brandenburg sieht es nicht besser aus. Selbst an den deutsch-polnischen Gymnasien in Frankfurt (Oder) und Neuzelle (Oder-Spree), an denen gegenwärtig 80 beziehungsweise 56 junge Polen gemeinsam mit deutschen Schülern lernen, kommt das Werk nicht zum Einsatz. "Das Bildungsministerium müsste erst mal bestätigen, dass das Buch dem gültigen Lehrplan entspricht", sagt der Frankfurter Schulleiter Torsten Kleefeld zur Rechtfertigung. Nach Auskunft aus Potsdam ist dies aber gar nicht erforderlich.

Sven Budach, der das freie Gymnasium in Neuzelle leitet und selbst Geschichtslehrer ist, räumt ein, dass es den Fachlehrern obliegt, welche Materialien sie einsetzen. "Ich versuche auch bei vielen Themen, den Blickwinkel unserer polnischen Gastschüler mit einzubeziehen, aber auch von denen, die aus der Ukraine oder Ägypten kommen", sagt er. Trotzdem sei das Geschichtsbuch bisher kein Thema für seine Schule gewesen.

Beide Schulleiter verweisen darauf, dass vor allem die Exkursionen, die ihre Klassen nach Polen unternehmen, viel für das Verständnis des Nachbarlandes bewirken. "Bei solchen Aufenthalten wird automatisch über Geschichte und Alltag Polens debattiert", meint Kleefeld.

Auf einer Tagung, die am Montag in der Brandenburger Landesvertretung in Berlin stattfand, war man sich einig, dass viel intensiver für die Vorteile des Lehrbuchs geworben werden müsste. Ansonsten könnte es so gehen, wie bei einem deutsch-französischen Geschichtsbuch, das auch nur wenige Schulen nutzen. "In einer Zeit, in der es um die EU nicht zum Besten steht, sind solche Projekte besonders wichtig", mahnt auch die Vorstandsvorsitzende der in Frankfurt (Oder) ansässigen Deutsch-Polnischen Wissenschaftsstiftung, Rita Süssmuth. (Mit Adleraugen)

Das Buch ist im Verlag "eduversum" Wiesbaden erschienen und kostet 24,80 Euro.