ParkflÃ¤che in der Heine-Allee wird aufgewertet

Eisenhüttenstadt (MOZ) Ihre Klatschgeschichten werden sie wohl weiter für sich behalten, aber demnächst könnten die Klatschweiber wieder sprudeln - zumindest der gleichnamige Brunnen auf der kleinen Parkanlage in der Heinrich-Heine-Allee. Diesen Wunsch hat Bürgermeisterin Dagmar Püschel (Die Linke) jüngst beim Neujahrsempfang geäußert. Die gesamte Grünanlage samt Wegen soll wahrscheinlich im nächsten Jahr auf Vordermann gebracht werden. "Der Zustand lässt momentan zu wünschen übrig", erklärte Dagmar Püschel. Was genau gemacht wird und wie der kleine Park künftig aussehen wird, steht noch nicht fest. In diesem Jahr soll die Maßnahme geplant und im kommenden Jahr dann umgesetzt werden, kündigte die Bürgermeisterin an.