Modellregion und FÃ¶rderung beantragt

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Sie waren der Einladung zum Neujahrsempfang der Stadt ins Kreiskulturhaus gefolgt - die Verwaltungschefs der Umland-Ämter Golzow, Neuhardenberg, Seelow-Land und Lebus. Sie nutzten ihr Zusammentreffen und den öffentlichen Rahmen, um zwei Anträge in Sachen Verwaltungsstrukturreform auf den Weg zu bringen. Nach dem offiziellen Teil des Empfangs unterzeichneten Grit Brinkmann (Neuhardenberg), Roswitha Thiede (Seelow-Land), Jörg Schröder (Seelow), Heiko Friedemann (Lebus) und Lothar Ebert (Golzow) je zwei Dokumente: Zum einen den Antrag, zweite Modellregion für die Reform im Land zu werden. Zum anderen einen Antrag auf Förderung der Einrichtung einer gemeinsamen Verwaltung und ihrer Bürgerservice-Außenstellen sowie der nötigen IT-Ausstattung dafür. Die Chance auf Bewilligung hatte Innen-Staatssekretärin Katrin Lange bei einem von der Landtagsabgeordneten Simona Koß (SPD) arrangierten Treffen in der vorigen Woche in Aussicht gestellt.