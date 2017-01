Brunnenbauer seit vier Generationen erfolgreich

artikel-ansicht/dg/0/

Sommerfeld (OGA) Eine Familie, vier Generationen, ein Beruf: So kurz und prägnant lässt sich die Firmen- und Familiengeschichte der Bergers aus Sommerfeld zusammenfassen. Denn die Bergers sind Brunnenbauer - seit über 100 Jahren. Bereits Urgroßvater Max Berger übte Anfang des 20. Jahrhunderts diese Profession aus - damals noch in Kampitz wenige Kilometer östlich der Oder. Seinen Sohn - auch er ein Max Berger - verschlug es per Heirat nach Sommerfeld. Hier führte er die private Brunnenbaufirma bis 1968 weiter - und gab dann aufgrund einer DDR-typischen Mischung aus Materialnot und planwirtschaftlicher Bevormundung auf. Doch Sohn Klaus Berger, längst auch ausgebildeter Brunnenbauer, wollte dieses Kapitel nicht auf sich beruhen lassen.

Am 1. Januar 1982 gründete er - nach langen Kämpfen mit der realsozialistischen Bürokratie - die Firma als Klaus Berger Brunnenbau und Installation neu. "Uns kam damals zupass, dass in und um Sommerfeld die Trinkwasser-Erschließung in vollem Gange war", erinnert sich Ehefrau und Senior-Chefin Ingrid Berger. "Unser Fuhrpark bestand fast ausschließlich aus russischem Gerät, von den Lastkraftwagen bis zu den Spülrohrgeräten. Dafür wurden wir zwar oft belächelt, aber die Technik war nahezu unkaputtbar", fügt Klaus Berger an. Ergänzt wurde die in der Taiga erprobte Bohrtechnik von einem sogenannten Schäferkran, einem Trockenbohrgerät Baujahr 1944.

Nach 1990 war damit natürlich kein Staat mehr zu machen. "Aber wir haben die Firma mit Augenmaß über die Wendezeiten bekommen, haben da investiert, wo es nötig war, uns aber auch nicht übernommen", fasst Ingrid Berger zusammen. Vielleicht sei es hilfreich gewesen, dass wichtige Entscheidungen immer im Familienrat getroffen wurden. Zu dem gehören längst auch die beiden Söhne Gil und Brian, beide natürlich Brunnenbauer und Meister ihres Faches. "Sie haben die Firma vorangebracht, haben sich spezialisiert und unseren Betrieb gut für die Zukunft aufgestellt", freut sich Senior-Chef Berger. Gil Berger ist vor allem für den Bereich des Rohrleitungsbaus verantwortlich, Brian Berger ist der Experte beim Brunnenbau.

Die Aufträge für die Sommerfelder Firma - von der Grundwasserabsenkung über den Hausanschluss bis zum großen Wasserwerksbrunnen - kommen längst nicht mehr nur aus der Umgebung. Ob Berlin oder Bremen, Mecklenburg oder Niedersachsen - überall im Norden Deutschlands ist das 17-köpfige Team von Brunnenbau Berger unterwegs. "Ohne unsere Mannschaft wären wir gar nichts, ihnen gehört gerade zum Jubiläum erneut ein ganz großes Dankeschön", betont Klaus Berger. Und Ingrid Berger möchte unbedingt noch eines ergänzt wissen: "Ganz besonders will ich meiner Schwiegertochter Wenke danken, die seit drei Jahren im Büro dabei ist und mir dort inzwischen die Hauptlast der täglichen Arbeit abgenommen hat."