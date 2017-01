Neue Hausherrin im Mikado

artikel-ansicht/dg/0/

Ihr Ziel hat Gunhild Strauch am Montagabend beim Neujahrsempfang des Mehrgenerationenhauses klar benannt. "Ich möchte, dass das Mikado ein lebendiges und gern genutztes Haus sowie Dreh- und Angelpunkt sozialen Lebens in der Stadt bleibt", sagte die neue Leiterin, die die Gelegenheit nutzte, sich den Partnern, Mietern und Nutzern der Einrichtung vorzustellen. "Menschen jedes Alters und aller Nationalitäten sollen sich hier wohlfühlen und - unabhängig vom sozialen Status - Projekte verwirklichen können." Vor zehn Jahren wurde das Mikado in das Förderprogramm Mehrgenerationenhäuser des Bundes aufgenommen - das soll im Oktober mit einem großen Fest gefeiert werden, so Gunhild Strauch weiter.

Sie selbst lebt im Herbst seit 15 Jahren in Frankfurt. Aus Fulda kam sie zum Studium in die Oderstadt, die deutsch-polnische Ausrichtung der Europa-Universität Viadrina und die Möglichkeit, mindestens ein Semester im Ausland zu studieren, gaben den Ausschlag. Dem Bachelorstudium Kulturwissenschaften folgte ein Master in Kulturmanagement. Danach arbeitete sie unter anderem für das Kleist Museum, das Stadtmarketing, die Interessengemeinschaft Innenstadt sowie als selbstständige Kulturmanagerin für das Staatsorchester und die Stadtverwaltung. Nach zwei Jahren in der Kulturabteilung des Kleist Forums war sie im Vorjahr als Assistentin im Berliner Büro von Fernsehköchin Sarah Wiener tätig. "Ich freue mich sehr, dass ich jetzt wieder in Frankfurt arbeite. Das Mikado ist ein tolles Haus, das in den vergangenen zehn Jahren wunderbar hergerichtet wurde und viele engagierte Mitarbeiter hat", sagte die 35-Jährige, die über gute Kontakte zu vielen Partnern in der Stadt verfügt und neben Englisch und Französisch auch Dänisch und etwas Polnisch spricht. Das Mikado kennt sie auch aus ihrer Tätigkeit als Vorsitzende des Vereins Kunstgriffs. Das deutsch-polnisch-internationale Netzwerk organisiert im Mehrgenerationenhaus die Veranstaltungsreihen Speed Dating und Open Stage (offene Bühne).

Folgende Termine stehen bereits fest: Folk im Fluss (26. bis 28. Januar), Safer Internet Day (7. Februar), Krachnacht (4. Mai), Fest der Nachbarn (19. Mai), 26. Brandenburgisches Kinderfilmfest (12. bis 24. November), Familienweihnacht (9. Dezember) und Das Letzte...2017 (28. Dezember). Weitere Vorhaben wird das Mikado-Team bei einer Klausurtagung im Februar festlegen.