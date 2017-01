Zampern und Feiern am Wochenende

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Auch an diesem Wochenende finden in der Region Fastnachtsveranstaltungen statt. Bereits Freitagabend feiern die Reudnitzer ihre Fastnacht. Die Feier beginnt um 20 Uhr in der Gaststätte Schmidt. Für gute Stimmung sorgt die Musikgruppe "Passat".

Die Friedländer haben gleich mehrere Tage, an denen die Fastnacht begangen wird. Gezampert wird am Sonnabend, Treffpunkt ist um 8 Uhr an der Schule. Am 27. Januar veranstaltet der Faschingsverein einen Preismaskenball. Dieser beginnt um 19 Uhr in der Mehrzweckhalle. Am 28. Januar wird ab 19 Uhr die klassische Fastnacht gefeiert. Für diese beiden Veranstaltungen sind Karten im Vorverkauf (8 Euro) in der Bäckerei Rösicke, im Getränkestützpunkt Hallasch und in der Fleischerei Laurisch erhältlich.

Die Stremmener schwärmen am Sonnabend zum Zampern aus. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Sportplatz. Abends wird ab 20 Uhr im Festzelt am Sportplatz gefeiert. Die musikalische Umrahmung besorgt die "Vox-Band".

In Neuendorf bei Beeskow wird am Sonnabend gezampert. Treff ist um 9 Uhr an Willys Schankwirtschaft. Um 20 Uhr beginnt der abendliche Fastnachtstanz in Willys Schankwirtschaft. Die Lutzketaler Musikanten sind dabei und es gibt ein Programm.

In Mittweide startet am Sonnabend um 10 Uhr eine Zampertour durch das Dorf. Abends geht das Feiern um 20 Uhr weiter, und zwar in der Gaststätte "Zur Mittweider Schenke". Die Musikalische Umrahmung besorgt die Band "Con-Currens".