Rodler beschÃ¤digen Sprungschanze

Bad Freienwalde (MOZ) Für den heutigen Welttag des Schneemanns hat Günther Lüdecke keinen Kopf. Er steckt mittendrin in den Vorbereitungen für die Festtage des Wintersports im Februar. "Zum mittlerweile 17.Mal haben Familien die Möglichkeit, Schuhe sowie Skier auszuleihen und Wintersport auszuprobieren", sagt der Schatzmeister des Wintersportvereins (WSV) 1923 Bad Freienwalde.

Bevor sich am 12. Februar ab 10 Uhr kleine und große Besucher im Papengrund mit ihren Schlitten tummeln, sich beim Laser-Biathlon oder Langlauf ausprobieren, gibt es für die Vereinsmitglieder einiges zu tun. "Wir hoffen auf Schnee oder wenigstens auf Kälte", sagt Lüdecke. Mindestens 0 Grad Celsius sollten schon sein, damit notfalls die Schneekanone zum Einsatz kommen kann. "Vorher müssen die Schanzen präpariert werden." Dafür müssten zunächst Netze auf dem Aufsprunghang angebracht werden, erklärt der Vereins-Schatzmeister. Diese sollen verhindern, dass der aufgetragene und mit Skiern festgetretene Schnee wegrutscht.

"Sieben bis acht Mann sind mit dem Präparieren der Schanzen beschäftigt", sagt Günther Lüdecke. Umso mehr ärgert es ihn, wenn diese Arbeit durch Schlittenfahrer zunichte gemacht wird. "Wir haben extra eine Kette mit einem Betreten-verboten-Schild vor den Schanzen angebracht." Doch, so Wintersportfreund Lüdecke weiter, um sich von den 10-, 20-, 40- und sogar 66-Meter-Schanzen stürzen zu können, würden diese Absperrungen von Rodlern immer wieder entfernt. "Sobald Schnee liegt, werden die Holzbretter, an denen die Absperrungen befestigt sind, herausgerissen", ergänzt Schanzenwart Jens Schröter.

Am vergangenen Wochenende war es wieder so weit: Auch Werbebanner wurden von unbekannten Rodlern abgerissen und zerschnitten. "Auf dem Gegenhang kann unseretwegen gerodelt werden", sagt Günther Lüdecke, "aber doch nicht auf den Schanzen. Das ist gefährlich."

An die Vernunft und Unterstützung der Freienwalder im Hinblick auf den Wintersporttag appelliert der Schatzmeister. Rücksichtslose Rodler sollen nicht daran Schuld sein, dass die Winterolympiade der Kindergärten am 9. Februar oder die Schul-Projekttage des Wintersports am 10. Februar ins Wasser fallen. Selbst das Wetter sei kein Hindernis: "Wir haben auch schon Frühlingsfeste gefeiert".