Federer erreicht dritte Runde bei Australian Open

Melbourne (dpa) Der ehemalige Tennis-Weltranglisten-Erste Roger Federer hat sich in die dritte Runde der Australian Open gespielt. Der Schweizer siegte in Melbourne 7:5, 6:3, 7:6 (7:3) gegen Qualifikant Noah Rubin aus den USA.

Roger Federer zieht mit einem Sieg ├╝ber Qualifikant Noah Rubin aus den USA in Runde drei ein. © Aaron Favila/AP/dpa

Dabei drehte Federer im letzten Satz einen 3:5-Rückstand noch um. Der viermalige Australien-Sieger trifft am Freitag auf den Tschechen Tomas Berdych, der schon im Wimbledon-Finale stand. Der 35-jährige Federer ist erst im neuen Jahr ins Profi-Tennis zurückgekehrt, nachdem er seine vergangene Saison wegen Knieproblemen schon im Juli beendet hatte. In Melbourne ist er nur noch an Nummer 17 gesetzt.