Asklepiosklinik erÃ¶ffnet Intensivstation

16.01.2017 06:29

Thema

Große Interesse an Käthe-Kollwitz-Gesamtschule

Oranienburg (OGA) " Ich möchte so gerne in die Sportklasse gehen ", wünscht sich der zwölfjährige Jannes. Der Sechstklässler lässt sich am Infostand in der Mühlenbecker... mehr